السعودية | وزير الإعلام يزور المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قام معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، اليوم، بزيارة المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في مقر وزارة الإعلام بالرياض، ضمن فعاليات الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني، وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، وعدد من قيادات منظومة الإعلام ومسؤوليها.

واطلع معاليه على أجنحة المعرض التي تُقدّم تعريفًا شاملاً بمفاهيم الأمن السيبراني وأهميته، وتستعرض السلوكيات التي تسهم في الحماية من المخاطر السيبرانية، وأفضل الممارسات الآمنة في الفضاء السيبراني، إضافة إلى تنفيذ محاكاة حية للهجمات السيبرانية التي تستهدف الأفراد والمنظمات.

ونوّه معالي وزير الإعلام بجهود الهيئة الرامية إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، لمواجهة المخاطر والتهديدات السيبرانية، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود الوطنية، وتحقيق التكامل المشترك بين الجهات في مجال التوعية السيبرانية.

