السعودية | نائب وزير الخارجية يستقبل مبعوث الحكومة الصينية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، مبعوث الحكومة الصينية الخاص للشرق الأوسط تشاي جيون، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسة الدكتور سعود الساطي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.