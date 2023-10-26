السعودية | “سدايا” توقع 3 مذكرات تفاهم لتقديم خدمات تطبيق توكلنا الجديد لوزارتي الإعلام والسياحة و WeBook””

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ” سدايا “، 3 مذكرات تفاهمٍ مع كل من : وزارة الإعلام، ووزارة السياحة، وشركة“WeBook” جاء ذلك عقب الحفل الذي نظمته “سدايا” في الرياض اليوم لإطلاق الهوية الجديدة لتوكلنا.

وتهدف مذكرة التفاهم مع وزارة الإعلام إلى إتاحة استعراض البطاقات الخاصة بمنسوبي الوزارة في المحفظة الرقمية بتطبيق “توكلنا”.

ووقع المذكرة من جانب “سدايا” مدير الإدارة العامة للتخطيط والأداء لمنظومة توكلنا المهندس عبدالله القحطاني, ومن جانب الوزارة المشرف العام على الإدارة العامة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات المهندس ياسر الحازمي.

وتهدف المذكرة الثانية مع وزارة السياحة لإتاحة استعراض بطاقتي المرشد والمفتش السياحي في المحفظة الرقمية بتطبيق “توكلنا”, ومثّل جانب “سدايا” المهندس القحطاني ومن جانب الوزارة مدير الإدارة العامة للتحول الرقمي ياسر الشعبان.

أما المذكرة الثالثة مع “WeBook”؛ فتهدف إلى حجز وشراء التذاكر واستعراضها في توكلنا, ووقع المذكرة من جانب “سدايا” مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة توكلنا المهندس صالح سالم مصيباح, ومن جانب الشركة الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات بالشركة نديم بخش.

وتُولي “سدايا” عبر منظومة توكلنا أهمية خاصة بأن تكون الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا بنسخته الجديدة ذات قيمة مضافة تثري تجربة المستفيد، وتعزز الجهود المشتركة مع مختلف الجهات الحكومية؛ للوصول إلى خدمات نوعية متقدمة تتم التعاملات فيها رقميًا بكل يسر وسهولة.