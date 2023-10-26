شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الاتحاد لمواجهة الحزم في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة الفريق الأول الكروي بنادي الحزم في التاسعة مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023/2024.

تشكيل الاتحاد لمواجهة الحزم

وأعلن نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد التشكيل الأساسي للفريق استعدادًا لمواجهة الفريق الأول الكروي بنادي الحزم.

وجاء تشكيل الاتحاد ضد الحزم في دوري روشن السعودي للمحترفين علي النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: حسن كادش – عمر هوساوي – لويز فيليبي

في خط الوسط: مهند الشنقيطي – نيجولو كانتي – كورنادو – سلطان الفرحان – أحمد بامسعود

خط الهجوم: هارون كمارا – كريم بنزيما

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للبحث عن الانتصار أمام الحزم بعد النتائج السلبية الأخيرة في الدوري بالخسارة من الأهلي في الديربي بهدف نظيف ثم التعادل مع التعاون بهدف لمثله.