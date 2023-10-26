إسرائيل تشعل الحرائق في جنوب لبنان بعد قصفه بالقذائف الفسفورية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 أكتوبر 2023, 5:13 مساءً

تسبّب قصف إسرائيلي ليل اليوم (الخميس) في اندلاع حريق في جنوب لبنان، تمدّد إلى محيط عدد من المنازل من دون أن تتمكن فرق الإطفاء من احتوائه. وأوضح جان غفري، رئيس بلدية علما الشعب التي تتعرض أطرافها لقصف إسرائيلي منذ قرابة أسبوعين على وقع التصعيد في قطاع غزة المحاصر، أن الحريق وصل إلى أطراف البلدة بعد منتصف الليل، ولا يزال مستمراً حتى اللحظة واقترب من محيط عدد من المنازل، وفقاً لـ"فرانس برس". وأضاف "غفري" أن فرقاً من الجهات المذكورة مع متطوعين من البلدة يصارعون النيران من دون أن يتمكنوا حتى اللحظة من السيطرة عليها بسبب سرعة الرياح. من جانبه، اتهم رئيس بلدية الناقورة عباس عواضة، جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق قذائف فوسفورية ليلاً أدت إلى اندلاع الحريق، الذي أتى على مساحة حرجية واسعة وتتوسع رقعته بفعل سرعة الرياح. وأظهرت صور التقطها مصور "فرانس برس" النيران تحاصر منازل في البلدة، بعدما أتت على مساحات من أشجار الزيتون المزروعة بكثرة في المنطقة.

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