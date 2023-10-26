تراند اليوم : وزير الدفاع الإسرائيلي: انتقلنا إلى الهجوم المتعاظم على قطاع غزة من الجو والبحر والبر

صحيفة الخليج 365: قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالات إن إسرائيل انتقلت إلى "الهجوم المتعاظم" على قطاع غزة من الجو والبحر والبر.

وأضاف "نمر بظروف صعبة.. ولا بد من أن ننتصر في الحرب.. ستكون هناك مراحل أخرى سننفذها وسننتصر فيها ونحن نصنع الظروف لإستمرار المعركة"

وأردف "أهدافنا دقيقة ونفذنا ضربات ضد البنية التحتية لحركة حماس... ستكون هناك مراحل أخرى سننفذها وسننتصر فيها ونحن نصنع الظروف .. قواتنا على أتم الاستعداد وستبدأ العملية العسكرية البرية في الوقت المناسب".

وتابع، "مستعدون لاحتمال التطور في الشمال وسلاح الجو جاهز لذلك... ندير حربا على جبهتين ومستعدون لأي تطور في الشمال".