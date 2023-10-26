شكرا لقرائتكم خبر عن منصة الموردين..ذراع "كدانة" لرفع مستوى الخدمات بالمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت شركة كدانة للتنمية والتطوير، المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة، أن منصة الموردين التابعة لها تسهم في بناء علاقات طويلة الأمد مع الموردين لتقديم مواد وخدمات بجودة عالية، وتساعد في تبسيط عمليات الشراء وإدارة سلاسل الإمداد والتوريد، وبناء الثقة مع الموردين.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية بمكة المكرمة بالتعاون مع شركة كدانة للتنمية والتطوير، للتعريف بمنصة الموردين وشهادة المحتوى المحلي.

وتهدف المنصة إلى أتمتة العمليات لضمان وتسهيل التواصل الفعًال، والحصول على علاقات طويلة لتقديم الخدمات بجودة عالية، وبناء علاقات جيدة لضمان التنافسية بين الموردين، والتحسين المستمر مع الموردين وصولا إلى الكفاءة والفعالية، والتواصل الفعال من خلال قنوات اتصال مفتوحة وواضحة.

وأكدت أنها تبحث على شركاء موردين يساهمون معها في الارتقاء بتطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة بالمشاعر المقدسة، على أن الجودة تأتي على رأس أولويات تنفيذ الأعمال.

رفع كفاءة الخدمات

خلال الورشة، قدمت الشركة عرضاً تعريفياً عن أعمالها وأبرز المشاريع التي تم تنفيذها، وذكرت أن تعزيز العلاقة مع الموردين والمقاولين من أولوياتها، كونها تعنى برفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأشارت إلى أن الأعمال تنوعت في منظومة إثراء الحج عبر تقديم خدمات تكاملية ذات جودة عالية، ساهمت في أداء ضيوف الرحمن لمناسكهم بكل يسر وسهولة، وإثراءً لتجربة الحجاج.

وبينت أن رؤية الشركة، التي تتلخص في ”الريادة في استدامة إعمار المشاعر المقدسة“، وترتكز على رفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة وتحسين تجربة الحجاج، وتحويل المشاعر المقدسة إلى وجهة مستدامة. عالية، ساهمت في أداء ضيوف الرحمن لمناسكهم بكل يسر وسهولة، وإثراءً لتجربة الحاج.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس لجنة المقاولين، خالد بن دبيس، إلى أن غرفة مكة المكرمة تسخر كافة جهودها وآلياتها المتعددة لإنجاح الشراكة الممتدة مع شركة كدانة للتنمية والتطوير، لخدمة المشاعر المقدسة ومكة المكرمة وضيوف الرحمن.