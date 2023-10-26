شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | صن داونز يفاجئ الأهلي بقرار مُريب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فاجئ نادي صن داونز الجنوب إفريقي جماهيره منذ قليل بقرار مفاجئ قبل مواجهة النادي الأهلي مساء الأحد.

وقرر النادي الجنوب افريقي فتح مدرجاته بشكل مجاني لجماهيره في مباراته أمام بطل مصر في نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

بيان نادي صن داونز

وأعلن نادي صن داونز الجنوب إفريقي عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بيانًا رسميًا جاء كالتالي:-

إنها مباراة ديربي إفريقية لا يمكن تفويتها في نهاية هذا الأسبوع، حيث ستواجه الأمة الصفراء الأهلي في نصف النهائي، المدرجات ستفتح من 11:00 صباحًا إلى 2:30 مسًاء، ويجب على المشجعين الوجود في المدرجات.

وتقام مباراة الأهلي أمام فريق صن داونز في في ذهاب الدور نصف النهائي في بطولة الدوري الإفريقي، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد لوفتوس فيرسفيلد في جنوب إفريقيا.

فيما تقام مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي، يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، بعد قرار الاتحاد الافريقي بتأخير انطلاق المباراة اربع ساعات.