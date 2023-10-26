شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من هطول أمطار غزيرة وارتفاع الأمواج في هذه الدول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

في إطار التعرف على تحذيرات من هطول أمطار غزيرة وارتفاع الأمواج، يمكننا الإشارة إلى التنبيهات التي خرجت من هيئة الأرصاد العمانية في الساعات الماضية بشأن إعصار تيج، والذي من المتوقع أنه سوف يضرب ذلك الإعصار سلطنة عمان اليوم، لذلك سوف نتعرف على التحذيرات التي تم إطلاقها من خلال الجهات المسؤولة داخل سلطنة عمان حول إعصار تيج.

تحذيرات من هطول أمطار غزيرة وارتفاع الأمواج

طبقًا لما قد تم الإعلان عنه من خلال الجهات المعنية بالأرصاد الجوية داخل سلطنة عمان، التي أكدت أنه من الضروري الالتزام بالتعليمات التي تحافظ على حياة المواطنين، حيث إن الإعصار سوف تنتج عنه هطول الأمطار وارتفاع الأمواج، لذلك يجب على المواطنين اتباع تعليمات الجهات المسؤولة بشكل كبير.

الإجراءات المتبعة من خلال سلطنة عمان

أكدت سلطنة عمان أنها على أتم الاستعداد على مواجهة الظواهر الناتجة عن ذلك الإعصار، حيث إنه من المتوقع أن الإعصار سوف يضرب المحافظة الوسطى ومحافظة ظفار، وإن السلطنة في الوقت الحالي تعمل على متابعة حالة الإعصار عن كثب لكي تتجنب الآثار الجانبية عنه.





الوضع الحالي لإعصار تيج

طبقًا لآخر التصريحات التي خرجت من الجهات المسؤولة في سلطنة عمان أن الإعصار في الوقت الحالي يصنف بأنه من الفئة الثالثة حيث إن سرعته قد تجاوزت 165 كم/ ساعة، وفي حالة إذا زادت سرعته عن ذلك من المتوقع أن يدخل الإعصار إلى المرتبة الرابعة، ويقع الإعصار في الوقت الحالي في جنوب بحر العرب.





ما يرتبط بإعصار تيج من ظواهر جوية

من المتوقع أن يصل تأثير ذلك الإعصار إلى كل من جنوب اليمن وسلطنة عمان، ومن المتوقع أن تنشط معه الرياح وتسقط أنكار غزيرة يمكن أن تؤدي إلى الفيضانات، لذلك يجب الحذر.





تأثير الإعصار على السعودية ومصر

طبقًا لما قد تم التصريح به من خلال هيئة الأرصاد الجوية في المملكة، أنه من المتوقع أن يصل تأثير الإعصار إلى صحراء الربع الخالي ونجران، وسوف يكون التأثير متمثل في الأمطار المتوسطة والشديدة مع نشاط الرياح والأتربة التي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة، أما بالنسبة لمصر أكدت الجهات المسؤولة هناك أن الإعصار لن يكن له أي تأثير يذكر.

تعتبر الظاهرات الطبيعية الطارئة واحدة من أكثر الظواهر التي تسبب حالة من الطوارئ بالنسبة للدول، حيث إن تلك الظواهر ينتج عنها العديد من النتائج التي تحتاج إلى نوع من الاستعدادات الخاصة وذلك لكي يتم تجنب العديد من الخسائر التي لا نحتاج إليها.