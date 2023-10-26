شكرا لقرائتكم خبر عن صادم..أطعمة ممنوع وضعها في الفريزر نهائيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الكثير من ربات البيوت يلجأن إلى تجميد الأطعمة في الفريزر، لأنه يساعد في الاحتفاظ بها لفترات طويلة، لكن هذا لا ينطبق على جميع الأطعمة، حيث إن هناك مجموعة من الأطعمة لا يُنصح بتجميدها في الفريزر على الإطلاق.

ونرصد بعض الأطعمة الممنوع تجميدها في الفريزر، وفقاً لموقع healthyline.

أطعمة لا يجب تجميدها في الفريزر:

البيض

عند تجميد البيض، يتسبب في أضرار صحية عديدة عند إخراجه من الفريزر، وبالتالي سوف يتمدد محتوى الماء داخله، ما يسبب تصدع القشرة الخاصة به ويصبح أكثر عرضة للبكتيريا.

المخبوزات

المخبوزات التي يتم تجميدها مع الأطعمة المقلية، حيث ستفقد قوامها وتصبح رطبة ومبللة ويصعب تناولها.

الزبادي

لا يحبذ تجميد الزبادي في الفريزر، حيث يتراكم الثلج على هذه المنتجات، وبعد إخراجها سيبدأ الثلج في الذوبان على هيئة سائل يغطي الزبادي، ما يؤثر على مذاقه، وبالتالي يصعب تناوله أو إضافته إلى الأطعمة والمشروبات.

الجبن القريش

يؤدي تخزين الجبن القريش في الفريزر إلى تراكم الماء به، وبعد إخراجه من الفريزر، سيتحول هذا الثلج إلى ماء ويصبح غير صالح للاستخدام، وهذا السبب وراء إدراجه ضمن قائمة أطعمة لا يجب تجميدها في الفريزر.

الخضراوات والفواكه

الخضراوات والفاكهة لا يجب تجميدها في الفريزر؛ لأن المحتوى المائي للخضراوات مرتفع جدًا، وهذا يمكن أن يسبب تلفها وعدم صلاحيتها للاستخدام.