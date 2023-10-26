شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لوالدة الطفل يوسف.. خطف الأنظار بقراءة سورة النصر لفلسطين (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

بصوت رقيق وكوفية فلسطين المميزة، ظهر الصغير في مقطع فيديو وهو يقرأ سورة النصر دعمًا للقضية ورفضًا لما يحدث في قطاع غزة، بما فهمه عقله الصغير، وسرعان ما انتشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى النشطاء إعجابهم بالطفل الذي يبلغ من العمر عامين فقط بحسب حديث والدته لـ«الوطن»، والتي تتحدث إليه بما يفهمه عن القضية الفلسطينية ويتجاوب معها لسرعة بديهته، وختم الصغير قراءة السورة الكريمة بجملته الشهيرة «فلسطين حرة» ليتخطى الفيديو المليون مشاهدة منذ نشره حتى الآن.

«فلسطين حرة»

لم يتابع الطفل السوري يوسف عثمان، والذي يبلغ من العمر عامين فقط، الأحداث في فلسطين بالتفصيل، لكن والدته رغد أخبرته بما يحدث في غزة بمعلومات تناسب عمره، ولأنها تعلمه القرآن قررت أن تشارك مع صغيرها في دعم فلسطين ونشر مقطع فيديو للطفل وهو يقرأ سورة النصر، متمنين أن تتحق آياتها في الواقع وينتصر أهالي غزة الذين يواجهون الآن عملية إبادة جماعية، قالت: «أنا بكلمه على طول عن كل حاجة وبنفضفض سوا وهو ما شاء الله ذكي جدًا، ولما يكون في حاجة مضايقاني بحكيهاله والأحداث اللي بتحصل مضايقانا كلنا وهو بيرد عليا كأنه حد بالغ بس بحكيله عن فلسطين باللي يناسب عمره هو عنده سنتين، وبعدين صورنا الفيديو ونشرنا على صفحة باباه».

وبعدما استوعب الطفل الأحداث ساعدته والدته في ارتداء الكوفية الفلسطينية، وبكل تلقائية قرر قراءة سورة الفتح بصوت متقطع لكنه يتقنها، ثم قال: «فلسطين حرة»، وسرعان ما انتشر المقطع بين رواد التواصل الاجتماعي الذين علقوا عليه بكلمات داعمة له مثل: «باسم الله ما شاء الله ربي يحفظهم ويحميهم» ظنًا منهم إنه فلسطيني لكنه سوري يعيش مع أسرته في محافظة أربيل بالعراق، وتخطى الفيديو المليون مشاهدة.

فيديوهات الطفل يوسف

لم يكن فيديو سورة النصر لفلسطين الأول للطفل يوسف عثمان، لكن يشارك والدته تصوير الفيديوهات التي تنشرها عبر صفحتهم الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» منذ عام ونصف تقريبًا منها ما يقدم فيها النصائح للصغار ومنها الكوارث الذي يقوم بها على سبيل الدعابة وتستقبلها هي بصدر رحب، مثل الفيديو الذي اشتهر به عندما قال «طولي بالك هدول ولادك»، والتي كانت مفتاحًا لشهرته بين الكثير من الناس.