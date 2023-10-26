شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد التبرع بالدم.. تعرف على الفوائد الصحية والدينية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تعد فوائد التبرع بالدم من أكثر الموضوعات الطبية التي يبحث عنها الأشخاص باستمرار، حيث إن التبرع بالدم من شأنه تجديد كرات الدم الحمراء، والتي تعد أحد مكونات الدم لنقلها الأكسجين إلى كافة مناطق الجسم، وتتمثل فوائد التبرع بالدم في التخلص من القديم بواسطة الطحال ثم تجددها دوريًا، ومفيد أن تكون فترة التبرع بالدم مرة كل 4 أشهر، لما يساهم في تكوين الدم الاحتياطي والاستعانة به عند تعرض الجسم لأحد الجلطات أو النزيف المفاجئ، لهذا يهتم الملايين بالإطلاع على فوائد التبرع بالدم.

فوائد التبرع بالدم

تشمل فوائد التبرع بالدم منافع صحية للشخص الذي يحتاج إلى الدم والشخص المُتبرع في آن واحد، فإن الدم هو الوسيلة الأساسية للعيش لهذا غالبًا ما نحتاج إلى التبرع بالدم في مواقف معينة، مثل تعرض شخص ما لحادثة أو إجراء أحد العمليات الجراحية، ولتعويض الدم المفقود في مثل هذه الحالات لابد من اللجوء إلى التبرع بالدم، وتلك الفوائد الصحية المتعلقة بالشخص المريض أو المصاب.



فوائد التبرع بالدم

فيما تأتي فوائد التبرع بالدم للمُتبرع، في مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية المؤثرة، والتي يمكن أن نذكرها عبر النقاط الآتية:

تحسين الصحة الجسدية للمُتبرع بصفة عامة.

إنتاج صفائح دموية جديدة، وبالتالي تجدد نشاط الدم.

تقليل خطر الإصابة بمجموعة من السرطانات أبرزها سرطان القولون والمعدة والرئة والكبد.

تقليل مشاعر التوتر والقلق.

قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم.

تقليل الطاقة السلبية وتحسين الصحة النفسية.

خفض نسبة الحديد في كرات الدم الحمراء.

تقليل التعرض للنوبات القلبية والدماغية.



يتساءل عدد من الأشخاص بشأن فوائد التبرع بالدم من الناحية الدينية، حيث أوضح مجموعة من العلماء والفقهاء، أن التبرع بالدم يمثل نوعًا من أنواع الصدقات، ولا يقل أهمية عن سائر العبادات والأعمال الصالحة، لكون أن التبرع بالدم يساهم في إنقاذ حياة إنسان، كما أنه ورد العديد من الأحاديث الشريفة التي تشير إلى أن هناك أناس دخلوا الجنة بسبب إطعام أحد الحيوانات، وهو الأمر الذي يماثل تمامًا التبرع بالدم.



ونذكر هذا الحديث الشريف الذي يعبر عن فوائد التبرع بالدم من الناحية الدينية، فقد روى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشي بِطَرِيقِ، اشْتَدَ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمّ خَرَجَ، فَإذَا كَلْبٌ يَلْهَثْ يَأْكُلُ الثّرىَ مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الّذِي كَانَ بَلَغَ مِنّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَهُ مَاءً، ثُمّ أَمْسَكَهُ بِفَيْهِ حَتّىَ رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ! وَإنّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لأَجْرًا؟ فَقَالَ "فِي كُلّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ"، وبالتالي يمكن أن نذكر فوائد التبرع بالدم من الناحية الدينية فيما يلي:

زكاة عن الصحة.

إحياء نفس بشرية.

تفريج كرب مسلم.

قضاء حوائج الناس.

الإحسان إلى الله سبحانه وتعالى.

التعاون على البر والتقوى من فوائد التبرع بالدم دينيًا.