شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة زواج إيلون ماسك بـ"روبوت".. هل دخلنا عصر الاستغناء عن الأنثى الطبيعية؟! (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، صور المدير التنفيذي لموقع تويتر وشركة تسلا، إيلون ماسك، وهو يتراقص مع روبوت مصممة على هيئة سيدة.

وادعى ناشرو الصور أن "إيلون ماسك يعلن عن الزوجة المستقبلية كتانيلا، وهي أول روبوت قام بتصنيعه وصمم خصيصًا بالذكاء الاصطناعي بشخصية ومواصفات الأنثى اللي بيحلم بيها وهي غير موجودة في أي شخص طبيعي".

حقيقة زواج إيلون ماسك من روبوت

بالبحث عن حقيقة الصور تبين أنها مفبركة، حيث أثبت البحث العكسي أن ليس لها أي أصل حقيقي، ومصممة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي "AI". وبفحص الصور، تظهر الكثير من الاختلافات والأمور غير الطبيعية، ومنها اختلاف لون شعر الروبوت وملامحه من صورة لأخرى، ونظرات إيلون ماسك والروبوت غير منتظمة وغير موجهة في اتجاهها الطبيعي.

تاريخ نشر قديم للصور:

نُشرت الصور في 4 مايو، في مجموعة لتصميم الصور بالذكاء الاصطناعي، باسم "أول أرت يونيفرس" وحازت على 1000 إعجاب و526 مشاركة.

وتشير الشواهد إلى أن الصور المنتشرة لإيلون ماسك مع الروبوت الأنثى مصنوعة بتقنية الذكاء الاصطناعي، خاصة بعدما بدأ بعض مستخدمي تقنية "الذكاء الاصطناعي" مؤخرا بتصميم صورا مزيفة للمشاهير، ونشر التضليل على منصات التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق الشهرة والانتشار.