استشاري يكشف عن عشبة صغيرة تقضي على الورم وتنمو في الشتاء ودواء سحري للسرطان!

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عدن - ياسمين التهامي -

فوائد نبتة بقلة الرجلة

تعتبر نبتة بقلة الرجلة من الكنوز الضخمة التي لا يعرفها الكثيرون. تنمو هذه النبتة البرية وسط الحشائش في مزارع الوادي الجديد دون تدخل الإنسان في زراعتها. تعتبر البقلة أحد النباتات الكيميائية التي تساعد في قتل السرطان وتقضي نهائيًا على الكوليسترول. وهي معروفة أيضًا باسم "البقلة أو الفرفحينا".

نوع من الأعشاب البرية

تعتبر بقلة الرجلة نوعًا من الأعشاب البرية التي تنبت وحدها في الطبيعة. تحمل هذه النبتة موادًا كيميائية وموادًا مخاطية تستخدم في العلاجات الطبية لأخطر الأمراض.

علاج السرطان والأمراض الخطيرة

تعتبر بقلة الرجلة علاجًا فعالًا للسرطان. تشبه هذه النبتة إلى حد كبير نبتة عرش البطيخ في شكل أوراقها الصغيرة والعريضة والسميكة. يمكن تناولها نيئة أو تخريطها وطهيها وتناولها بالعيش. تزداد انتشار بقلة الرجلة في حقول الوادي الجديد في فصل الصيف بشكل عشوائي. تساعد هذه النبتة في منع تصلب الشرايين وأمراض القلب والسرطان. وهي معروفة في الطب الصيني التقليدي لعلاج العديد من الأمراض الخطيرة.

فوائد الرجلة

تحمل بقلة الرجلة فوائد عديدة ومفيدة للإنسان. تساعد في منع التهابات الجهاز الهضمي والقرحة، وتطرد الديدان الحلقية من الجسم. كما تعزز ليونة المعدة وتساعد في علاج الإسهال البسيط، وتوقف التقيؤ والوحام. تستخدم أيضًا بقلة الرجلة في علاج الثآليل ووقف نزيف الدم، وعلاج الصداع والحمى.

فوائد البقلة في خفض مستويات الدهون والكوليسترول الضار

أجرى فريق من الكيميائيين دراسة حول تأثير البقلة أو الرجلة على مستويات الدهون في الدم، وتوصلوا إلى نتائج تشير إلى فوائد البقلة في خفض نسبة الدهون ومستويات الكوليسترول الضار (LDL) بشكل عالي. يعتبر تناول البقلة بديلاً صحيًا للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

تأثير الرجلة على مستويات الدهون واضطراب استقلاب الشحوم

تحتوي الرجلة على العديد من الأحماض الدهنية الصحية. لا يسبب تناول الرجلة أي آثار جانبية، بل له تأثير إيجابي على مستويات الدهون وفي اضطراب استقلاب الشحوم. تحتوي الرجلة على العديد من الأحماض الدهنية غير المشبعة والفيتامينات والفلافونويدات التي تساهم في تدمير الخلايا السامة في الجسم.

فوائد الرجلة للكلى والدورة الدموية

تعتبر الرجلة مفيدة للكلى وتساهم في تنظيفها والتخلص من السموم. يمكن تحقيق ذلك من خلال شرب مغلي بذور الرجلة مع الماء في الصباح الباكر. كما تساهم الرجلة في تسريع سريان الدم في الجسم والحفاظ على مستوى سيلانها بشكل منتظم.

علاج الجهاز الهضمي بالرجلة

تعمل بذور الرجلة كمضادات للالتهابات وتعالج الفطريات والبكتيريا وتطردها من الجسم. كما تساهم في التخلص من الفيروسات التي تهاجم الجسم، خاصة في الجهاز التنفسي والهضمي. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الرجلة في إذابة الدهون في الجسم بشكل فعال.

البقلة كمضاد للخلايا السرطانية

أظهرت الدراسات أن البقلة تحتوي على فيتامينات ومركبات كيميائية تحارب الخلايا السرطانية وتقيد انتشارها ونموها. لذا، يمكن اعتبار البقلة خصماً فعالاً ضد الخلايا السرطانية.