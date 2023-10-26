شكرا لمتابعة خبر عن جمعية تكامل الصحية تشارك في اليوم العالمي لسرطان الثدي من خلال التثقيف بأهمية الكشف المبكر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تزامناً مع اليوم العالمي لسرطان الثدي والذي يصادف شهر اكتوبر من كل عام شاركت جمعية تكامل الصحية الأهلية في فعاليات هذا اليوم من خلال المعرض المصاحب في مستشفى ماجستي بالرياض حيث قدمت الجمعية فقرات توعوية وتثقيفية عن مرض سرطان الثدي اشتملت على مسببات هذا المرض وطرق الوقاية منه واعراض الاصابة به وتوضيح خيارات العلاج منه من خلال توزيع المطويات والمنشورات.

وشهد الجناح حضور كبير ولافت للتعرف على طريقة انتشار خلايا السرطان في الجسم واهمية اكتشاف المرض مبكراً لما له من اسهام في إنقاذ المريض من الموت، كما أن الاكتشاف المبكر للمرض تصل فيه نسبة الشفاء حالياً إلى أكثر من 80%.

وتأتي مشاركة جمعية تكامل الصحية في اليوم العالمي للسرطان الثدي إيماناً منها بأهمية تثقيف المجتمع من مرض السرطان ورفع الوعي بهذا المرض ودعم الجهود للكشف المبكر عنه ومساعدة المصابين، كما أن الجمعية تحرص دائماً على الوقوف والمساهمة في دعم الصحة العامة في المجتمع وترك بصمة إيجابية تضمن حياة صحية ومستدامة لكل من يعيش على أرض هذا الوطن الغالي.