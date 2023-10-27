شكرا لقرائتكم خبر عن 50 خبيرًا محليًا وعالميًا في مؤتمر طب أعصاب الأطفال بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق فعاليات المؤتمر الثامن للجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال، والمؤتمر الخليجي الأول لطب أعصاب الاطفال مطلع نوفمبر المقبل في جدة، بمشاركة أكثر من 50 خبيرًا محليًا وعالميًا في هذا المجال.

ويناقش الحدث الرائد في الفتره من 1-4 نوفمبر المقبل، آخر المستجدات حول عدد من المواضيع في هذا المجال، منها: الأمراض العصبية لدى المواليد ، الأمراض العصبية العضلية مثل ضمور العضلات الشوكي والحثل العضلي الدوشيني ، الصرع لدى الأطفال، التوحد والاضطرابات السلوكيه لدى الأطفال، اضطرابات الحركة، اضطرابات الأيض والتمثيل الغذائي، الاضطرابات الوراثية، بجانب العديد من أبرز المواضيع في هذا المجال.

خطط علاج فعالة

أشار رئيس الجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال ، استشاري طب أعصاب الأطفال بكلية الطب والمدينه الطبيه بجامعة الملك سعود، د. فهد البشيري، إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية شهد البحث والابتكار التكنولوجي والممارسات السريرية في مجال طب أعصاب الأطفال تقدماً ملحوظاً.

د. فهد البشيري- اليوم

وبين أن فحص الاضطرابات العصبية لدى الأطفال، ساهم التشخيص المبكر في وضع خطط علاج فعالة بناءً على الملف الجيني والجزيئي للطفل، ما قد يؤدي إلى علاجات أكثر استهدافًا للاضطرابات العصبية الوراثية وتحسين النتائج من خلال تدخلات الرعاية الصيدلانية وغير صيدلانية التي تكون أكثر دقة للحالات العصبية لدى الأطفال.

تعاون وتطوير

من جهته، قال استشاري طب الأعصاب والصرع لدى الأطفال، ورئيس المؤتمر الثامن للجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال الدكتور أسامة مظفر: "تتبنى الجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال جهودًا حثيثة في مجال تطوير التعليم الطبي لمقدمي الرعاية الصحية، وشهدت الدورات السابقة لهذا المؤتمر الرائد نجاحاً ملحوظاً وتتميز دورة هذا العام بتقديم نخبة من الخبراء مجموعة من أحدث الأبحاث التى تدعم سبل إدارة وعلاج الحالات العصبية لدى الأطفال".

أسامة مظفر استشاري طب الأعصاب والصرع لدى الأطفال- اليوم

وبين أن المؤتمر يساعد على تنسيق الجهود لتعزيز الرعاية والأبحاث المتطورة للأطفال الذين يعانون من اضطرابات عصبية والحالات الحرجة، ويعُد هذا الحدث بمثابة منصة استثنائية لتبادل الخبرات تعزيز جهود التعاون بين المتخصصين في مجال طب أعصاب الأطفال، ما يساعد على تحسين الرعاية والدعم المقدم للأطفال الذين يعانون من اضطرابات عصبية وأيضاً توفير أفضل تشخيص وتحسين نوعية الحياة لهم.

وتشمل المواضيع الهامة التى يناقشها نخبة الخبراء المشاركين المؤتمر الثامن للجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال، إدارة التحديات وآخر الحلول للتشخيص المبكر والتدخل لمرض التوحد في المملكة العربية السعودية، المبادئ التوجيهية الوطنية لإدارة الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، استكشاف أخر الإنجازات في تشخيص اضطراب طيف التوحد عبر علم الوراثة والمؤشرات الحيوية والتكنولوجيا، أمراض أعصاب حديثي الولادة، التداخل بين الصرع واضطرابات النمو العصبي، فائدة النظام الغذائي الكيتوني في علاج الصرع لدى الأطفال، وغيرها من أبرز المواضيع في مجال طب أعصاب الأطفال.