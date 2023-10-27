شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يشيد بـ"تمرين وطن": كفاءة عالية تعزز منظومة الأمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بالتمرين التعبوي "وطن 93".

وغرد وزير الداخلية، عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الخميس، قائلا: "في ختام التمرين التعبوي (وطن 93) أُشيد بما وصلت إليه قطاعاتنا الأمنية من كفاءة عالية، وقدرات بشرية وتقنية، وتنسيق تكاملي، سيسهم في تعزيز منظومة الأمن، وتنفيذ مهامها باحترافية واقتدار، تحقيقًا لتطلعات القيادة، وحمايةً للوطن وأمنه، وحفاظاً على مقدراته ومكتسباته".

تمرين وطن

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، اليوم، الحفل الختامي للتمرين التعبوي المشترك الخامس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 93" في المنطقة الشرقية.

وشهد الحفل كلمة لمساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على التمرين التعبوي المشترك "وطن 93"، الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، على ما تحظى به قطاعات قوى الأمن الداخلي من دعم ومتابعة.

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