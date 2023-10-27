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محمد الفلاح - موعد مباراة الاتحاد والحزم اليوم 26-10-2023 في الدوري السعودي

موعد مباراة الاتحاد والحزم اليوم 26-10-2023 في الدوري السعودي، يستقبل نادي الاتحاد نادي الحزم على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، وذلك في الجولة 11 من الدوري السعودي 2024.

يعاني اتحاد جدة من تذبذب المستوى في الفترة الأخيرة، ففي آخر 3 مباريات في دوري روشن، تعادل اثنتان مع الفيحاء والتعاون، وخسر ديربي جدة على يد العائد لدوري المحترفين الأهلي السعودي.

تراجع ترتيب العميد في الدوري إلى الخامس برصيد 20 نقطة، لكنه ليس ببعيد عن الصدارة، حيث تفصله 6 نقاطٍ فقط عن الهلال المتصدر، وهو ما يجعل النمور أمام اختبار حقيقي ضد الحزم، فإما الفوز والعودة للمنافسة أو التعثر والابتعاد أكثر وأكثر.

على الجانب الآخر، لم يحقق نادي الحزم إلا انتصار وحيد منذ بداية الموسم، وتعادل 3 مبارياتٍ وخسر 6، ليحتل المركز 17 وقبل الأخير في ترتيب دوري روشن برصيد 6 نقاطٍ فقط.

موعد مباراة الاتحاد والحزم اليوم في الدوري السعودي

موعد مباراة الاتحاد ضد الحزم في الجولة العاشرة من دوري روشن 2024، هو يوم الخميس 26 أكتوبر 2023.

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والحزم في الدوري السعودي 2024؟

مباريات دوري روشن السعودي منقولة فقط وحصريًا عبر شاشة قنوات SSC، ويمكن مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم من خلال قناة SSC 1.

ولكن لمتابعة المباراة من أي بقعة أخرى في المنطقة العربية، أو لمشاهدتها بتقنية فائقة الجودة، يتعين عليك الاشتراك في إحدى باقات القناة السعودية وشراء جهاز GOBX لفك التشفير، للولوج إلى قناة SSC 1 HD.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الحزم

غاب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن مباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا، لكنه عاد من جديد ومن المنتظر أن يقود العميد أمام الحزم، أما وضع فابينيو الذي غاب عن آخر مباراتين للإصابة، فيبقى تحت الشك.

تشكيلة الاتحاد ضد الحزم: 4-4-2

مارسيلو غروهي

أحمد بامسعود - لويز فيليبي - عمر هوساوي - مد الله العليان

إيغور كورونادو - عوض الناشري - نغولو كانتي - رومارينيو

كريم بنزيما - عبد الرزاق حمد الله

تشكيل الحزم المتوقع ضد الاتحاد

من المتوقع أن يعتمد المدرب خوسيه دانييل كارينيو على التشكيل التالي في مباراة الحزم ضد الاتحاد القادمة في الدوري السعودي.

تشكيلة الحزم ضد الاتحاد: 4-3-3

إبراهيم زايد

ماجد قشيش - برونو فيانا - طلال العبسي - أحمد المحيميد

فينيسيوس - بن حسن تراوري

فايز سليماني - توزي - محمد آل ثاني

محمد باداموسي

تاريخ مواجهات الاتحاد والحزم

التقى الاتحاد أمام نظيره فريق الحزم في الدوري السعودي للمحترفين 24 لقاء، فاز العميد في 18 وتعادل في أربعة، وخسر مباراتين، وسجل الاتحاد 59 هدف في شباك الحزم بينما تلقت شباكه 20 هدف.

حكام مباراة الاتحاد ضد الحزم في دوري روشن

حكم الساحة: ألكسيس هيريرا (فنزويلا).

حكم مساعد: لوبين توريالبا، ألبرتو بونتي (فنزويلا).

حكم رابع: خالد الأحمري.

حكم فيديو: جوان سوتو (فنزويلا).

حكم فيديو مساعد: محمد الشهري.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والحزم في الدوري السعودي 2024؟

البث المباشر لمباراة الاتحاد والحزم سيكون متاحًا بصورة مجانية من خلال تطبيق "شاهد" ولكن بتقنية SD وفقط للمتواجدين داخل السعودية

أما من خارجها، أو لمتابعة المباراة بتقنية HD، ستحتاج إلى الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

يحتاج المدرب البرتغالي نونو إلى تدارك الأمور في أسرع وقت في الدوري السّعودي من أجل الحفاظ على آماله في المنافسة على اللقب.

النتائج السلبية التي حققها النّادي في آخر 3 جولات، أبعدته عن المتصدر الهلال بـ6 نقاط وهو رقم كبير بالنظر إلى عدد الجولات التي لعبت حتى الآن.

ونجح الاتحاد في تحقيق فوز صعب في دوري أبطال آسيا على حساب القوة الجوية العراقي في آخر أنفاس المباراة بفضل هدف المغربي عبد الرزاق حمد الله، نتيجة تأمل جماهير الاتحاد أن تشكل منعرجا مهمّا في الطريق نحو استعادة عافية الفريق.