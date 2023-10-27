شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يختتم تدريباته استعدادًا لـ الكلاسيكو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الكلاسيكو، المقرر لها أمام نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مساء غدٍ الجمعة.

تدريبات الهلال استعدادًا لمواجهة الأهلي

وبدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، ثم قام المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول الكروي بنادي الهلال بشرح عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب.

وتركزت التدريبات على الجوانب الفنية والتكتيكية، وذلك استعدادًا لمواجهة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء الغد.

واختتمت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته بمناورة فنية للاعبي الهلال، استعدادًا لمواجهة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

الهلال يدخل معسكر مغلق استعدادًا للكلاسيكو أمام الأهلي

ودخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الهلال معسكرًا داخل مقر نادي الهلال، تأهبًا لخوض مباراة الغد أمام نظيره الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الكلاسيكو المرتقب.