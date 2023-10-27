شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ المواجهات بين الهلال والأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار عشاق ومتابعي الكرة السعودية والعربية نحو ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونظيره الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في قمة الجولة الحادية عشرة من دوري روشن للمحترفين.

حيث يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى مواصلة صدارته للترتيب وتحقيق انتصاره الثامن على التوالي، فيما يطمح الفريق الأول الكروي بالنادي الأهلي إلى تحسين مركزه في المربع الذهبي وإفساد حفلة غريمه التقليدي.

تاريخ مواجهات الهلال والأهلي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونظيره الفريق الأول الكروي بالنادي الأهلي في مواجهة تاريخية تعد واحدة من أقدم المواجهات في كرة القدم السعودية.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الفريق الأول الكروي بنادي الهلال في دوري روشن السعودي للمحترفين منذ انطلاقته في عام 2008.

حيث تواجه الفريقان في 30 مباراة، انتهت بفوز الهلال في 14 مباراة، وفوز الأهلي في 7 مباريات، وتعادل الفريقان في 9 مواجهات، وسجل الهلال 48 هدفًا، بينما سجل الأهلي 35 هدفًا.