شكرا لقرائتكم خبر عن أوسيمين يثير الجدل: أوافق على الانضمام للدوري السعودي ولكن! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أبدى فيكتور أوسيمين، نجم نابولي الإيطالي، تفضيله لخوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي عن الدوري السعودي، إذا كانت الشروط المالية متساوية بين العرضين.



وقال أوسيمين في مقابلة عبر منصة “تويتش” مع الثنائي الإيطالي ماريو بالوتيلي وإيميليانو فيفيانو، أنه سعيد في فريق نابولي الإيطالي ولا يفكر في الرحيل عن الفريق الإيطالي.

وأشار أوسيمين، إلى أن الدوري الإيطالي هو واحد من أصعب الدوريات في العالم مقارنة بباقي الدوريات من حيث التكتيك واللياقة.

أوسيمين: سأذهب إلى الدوري الأمريكي

وعند سؤاله عن اختياره بين الدوري السعودي والأمريكي، قال أوسيمين: “إذا تم منحي الشروط نفسها، سأذهب إلى الدوري الأمريكي”وأوضح أنه يرى أن الدوري الأمريكي يوفر فرصة للتطور والتحدي، وأنه يستقطب لاعبين من مختلف الثقافات والخلفيات.

أوسمين يكشف عن رأيه في الدوري السعودي

وأكد أوسيمين إعجابه بالدوري السعودي وبالجهود التي تبذلها الأندية لتطويره، قائلًا: “إنهم يحاولون تطوير الدوري وهذا جيد واحد من أعظم لاعبي التاريخ ذهب إلى هناك (كرستانو رونالدو إلي النصر السعودي) وبسبب تأثيره جذبوا العديد من المواهب أخيرًا.

وأضاف نجم نابولي: “إنهم يحاولون بناء دوري

قادر على المنافسة على المستوى العالمى بالنسبة لى إنهم يفعلون شئ عظیم”.

