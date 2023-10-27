شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحذير عقوبة السجن لمدة سنة وغرامة 500 ألف لكل من يقوم بهذه الأفعال مع كبار السن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت النيابة العامة في السعودية، أن لكبير السن حق العيش مع أسرته وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة وفقًا للتسلسل المنصوص عليه في المادة السادسة من النظام.ونوهت بأنه يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته، كما يحظر عليه الإخلال عمدًا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته، بالإضافة إلى عدم إساءة التصرف في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف . وأفادت بأن العقوبات المترتبة على مخالفة ذلك:

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