إليك 7 أسرار بسيطة للحفاظ على صحة الكليتين

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عدن - ياسمين التهامي -

تختلف المشاكل الصحية التي تزيد من نسبة مخاطر الإصابة بأمراض الكلى، منها: ارتفاع ضغط الدم والسكري أو العامل الوراثي في الفشل الكلوي. هذا عدا عن مضاعفات الفشل الكلوي من أمراض القلب والشرايين وأمراض العظام والمفاصل وغيرها. وانطلاقاً من أهمية وظيفة الكليتين في الجسم من تنقية الدم وتفريغ الفضلات النّاتجة من الأيض، تأتي ضرورة الحفاظ على صحتها. في هذا الاطار، ذكر اختصاصي أمراض الكلى، الدكتور جيمس سايمون لموقع " clevelandclinic" سبعة أسرار لتفادي الفشل الكلوي والحفاظ على صحة الكلى في كل مرحلة من مراحل الحياة.

1- رطب جسمك لم تظهر الدراسات العلمية أنّ الافراط في شرب الماء يعزز وظائف الكلى. لذلك، ينصح الدكتور سايمون بشرب 4 إلى 6 أكواب من المياه يومياً، وعدم المبالغة لأن كثرة تناول المياه لن تساعد في تحسين أداء الكلى بشكل أفضل.

2- تناول الاطعمة الصحية إنّ نوعية الطعام التي تتناوله يعزز عمل وظائف الجسم أو يؤدي إلى مشاكل صحية. لذا، يشير الدكتور سيمون إلى أنّ معظم مشاكل الكلى هي نتيجة حالات طبية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري. من هنا، ينصح الأفراد باتباع عادات غذائية صحية ومعتدلة للحفاظ على الوزن وضغط الدم والوقاية من السكري.

3- مارس الرياضة بانتظام توازي أهمية ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم أهمية اتباع العادات الغذائية الصحية للجسم. لذلك، واظب على ممارسة الرياضة باعتدال وتجنب الافراط فيها لأنها تؤدي الى ضغط على الكليتين، بخاصة إذا كان الفرد يعاني من مشاكل صحية أو يمارس التمارين القوية، التي تؤدي إلى انهيار الأنسجة العضلية.

4- احذر من المكملات الغذائية إنّ تناول الكميات الزائدة من بعض الفيتامينات وبعض المستخلصات العشبية قد تضر كليتك. لذا، استشر طبيبك عن أي فيتامينات وأعشاب تتناولها.

5- توقف عن التدخين إنّ الإفراط في عملية التدخين تضر الأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم في الكلى. وبالتالي، عندما لا يكون لدى الكلى تدفق الدم الكافي، لا يمكن أن تؤدي وظائفها بشكل فعّال. هذا عدا عن أنّ التدخين يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وخطر الإصابة بسرطان الكلى.

6- احذر من تناول الادوية دون وصفة طبية يعدّ تناول الادوية التي لا تستلزم وصفة طبية أمراً شائعاً بين الافراد، إلا أنّ هذه الادوية قد تؤدي إلى إتلاف الكلى في حال تم تناولها بانتظام على مدار فترة طويلة. في المقابل، إذا كنت تتناول هذه الادوية للألم العرضي أو لعلاج الألم المزمن أو التهاب المفاصل، يجب إخبار طبيبك بذلك من أجل مراقبة وظائف الكلى أو إيجاد طرق بديلة للسيطرة على الألم.

7- افحص كليتيك بانتظام عندما يعاني الفرد من مشاكل صحية كأمراض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، يتوجب على الطبيب المعالج مراقبة عمل الكلى والكشف عن أي خلل في وظائفها كجزء من الرعاية الروتينية لتلك الحالات.

إليك 7 أسرار بسيطة للحفاظ على صحة الكليتين