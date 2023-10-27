شكرا لقرائتكم خبر عن وداعالزغللة العين وعدم الرؤية بوضوح والنظارات مكون ذكرفي القران سحري ومذهل من أول إستخدام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

بدأ الكثير بالبحث عن علاج ضعف البصر فهي تعد من أشهر المشاكل الصحية التي بدأ الكثير يشتكي منها وخاصًة مع التطور التكنولوجي والتعرض لشاشات الاجزة الالكترونية لفتيرات طويلة خلال اليوم فهناك الكثير من الطرق العلاجية سواء كانت طبية أو طبيعية من خلال وصفات من عدة مكونات موجودة بكل منزل تساعدك على تقليل الضرر وسنتعرف عل كل ذلك من خلال موضوعنا.

العدسات اللاصقة هي طريقة أحدث لتوضيح الرؤية لمن يعانون من ضعف البصر ارتداء النظارات، وهي الطريقة التقليدية التي يستخدمها معظم الناس، وهذه الطريقة تعالج المشكلة بدلاً من علاجها، أي أنها تساعد على وضوح الرؤية فقط، وهذا الطريقة التقليدية مناسبة لجميع الأعمار حتى الأطفال. الليزر من أشهر العمليات الجراحية التي تساعد في علاج مشكلة ضعف البصر

أفضل الأعشاب لتحسين البصر

هنك مجموعة من الأعشاب الطبيعية التي يمكن تناولها للحصول على فوائد كبيرة ومن أهمها:

الشمر لاحتوائه على فيتامينات مهمة عن طريق إضافة كمية منه للماء المغلي وتركه منقوعًا لمدة ربع ساعة على الأقل ثم شربه يوميًا.

الرمان المر من خلال غلي كوبين من الماء مع حبات الرمان المر، وأضف إليها نصف كوب من العسل، ثم ضعها على عينيك مرتين في اليوم، مرة في الصباح ومرة ​​في المساء، واستمر في ذلك لفترة حتى يتحسن الوضع.

يحتوي البصل على فيتامين أ، فيتامين ج وبعض المعادن الهامة مثل الفوسفور والتي تشترك جميعها في تقوية البصر.

البقدونس، وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من فيتامين أ وفيتامين سي، يمكنك تناول البقدونس مثل هذا أو غليه في الماء وشربه مغلي ثلاث مرات في اليوم.

الجزر، لذلك يجب شرب كوب أو كوبين من عصير الجزر يوميًا حسب ما يوصي به الأطباء

أعراض ضعف البصر

صعوبة رؤية الأشياء بوضوح، وخاصة الأشياء الصغيرة.

الشعور بالحرقان والحكة في العينين. ارتجاف أو اهتزاز العين والشعر بصداع مستمر. وجود الهالات السوداء حول العينين. صعوبة القراءة والكتابة. وجود ضعف في الرؤية الجانبية. الشعور بالتعتيم في العين.