تراند اليوم : شاهد.. شاب يطلب من تركي آل الشيخ تنظيم سباق بينه وبين رونالدو والانضمام للنصر حال فوزه.. ورئيس الترفيه يرد

صحيفة الخليج 365: وجه شاب رسالة إلى رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، طلب خلالها تنظيم سباق بينه وبين لاعب النصر كريستيانو رونالدو، وفي حال فوزه ينضم إلى نادي النصر كلاعب.

أحلام كبيرة

وقال الشاب خلال فيديو أعاد تركي آل الشيخ نشره عبر حسابه على منصة إكس :" رسالة إلى الصديق والحبيب تركي آل الشيخ، كل الحب والاحترام لك، أنا وليد عمر شاب عربي عمري 22 عاما، أحلامي كثير كبيرة، عندي شغف بوزعه على العالم كله".

وتابع:"طلبي منك، أنا بدي أتسابق مع كريستيانو رونالدو 50 أو 100 متر، حسب اختيار رونالدو، وإذا فزت على رونالدو في السباق، بدي نادي النصر يستثمر فيني كلاعب، وإذا رونالدو فاز هو يطلب الطلب بلسانه".

وأضاف :" أعرف قدراتي، وجمهوري يقف في ظهري، وسأصل إلى المكان الذي أريده بإذن الله وعن طريق جمهوري". واختتم موجها حديثه لتركي :"بوعدك أني أرفع رأسك وبكون عند حسن ظنك".