تراند اليوم : شاهد : مشهورة التيك توك "نوال" تكشف تفاصيل انفصالها عن زوجها 7 مرات وطلاقها مرتين.. وتوضح سبب بقائها في المنزل حتى الآن

صحيفة الخليج 365: كشفت مشهورة التيك توك "نوال" تفاصيل مثيرة بشأن انفصالها عن زوجها حوالي 6 أو 7 مرات، مؤكدة أن سبب عودتها هو رفضا للطلاق.

​​​​​​وقالت خلال لقاء مع أحد البرامج، أنه عندما طلقها زوجها بشكل رسمي رفضت الخروج من المنزل، مشيرة إلى أنها كانت لا ترغب في الطلاق بسبب أبنائها بالإضافة إلى وقوع الطلاق بعد مرور 20 عاما على زواجها.

وأضافت أن انفصالها الأخير كان الكسرة بالنسبة لها، لأن الاختيار كان منها. مشيرة إلى أن طلاقها الرسمي كان مرتين.