تراند اليوم : خلال حفل حضره عدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين…بالصور: سدايا تُدشّن تطبيق "توكلنا خدمات" بهوية ومميزات جديدة

صحيفة الخليج 365: دشّنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" اليوم مرحلة جديدة من "تطبيق توكلنا خدمات" بهوية وخدمات ومميزات رقمية جديدة مُقدمة للجهات الحكومية والخاصة والأفراد من مواطنين ومقيمين وزوّار للمملكة، وذلك خلال حفل حضره عدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص في فندق الفورسيزون بالرياض.

توكلنا

ويُعد توكلنا في حلته الجديدة مُنجزًا وطنيًا للجميع تقدمه سدايا في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز تكامل الجهود الحكومية وتسهيل تقديم الخدمات المقدمة للمستفيدين.

كلمة رئيس "سدايا"

وفي بداية الحفل ألقى معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي كلمة نوّه فيها بدعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - لتمكين التحول الرقمي بالمملكة وتحقيق الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة المتمثلة في البيانات والذكاء الاصطناعي التي انبثقت عن الثورة الصناعة الرابعة وأصبحت استخداماتها حاضرةً في كامل تفاصيل الحياة اليومية.

وبين أن الدعم اللامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -حفظه الله- لسدايا كان له بالغ الأثر في اضطلاعها بدورها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بوصفها المرجع الوطني التقني لكل مايخص هذا المجال من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.

تدشين مرحلة جديدة

وقال معاليه: نسعد اليوم بتدشين مرحلة جديدة لخدمة من خدمات سدايا عبر تطبيق توكلنا خدمات بتكاتف الجهود مع شركاء سدايا من الجهات الحكومية وفي مقدمتهم وزارة الداخلية، وتمكنا في سدايا من تحقيق نتائج مذهلة في استخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي تمثلت مخرجاتها في عدد من المشروعات والمنصات الرقمية والمنجزات التقنية التي ساهمت في خدمة الوطن وأبنائه وكل من يعيش على هذه الأرض المباركة.

فخر بالكوادر الوطنية

وأعرب معاليه عن فخر سدايا بما تمتلكه من كوادر وطنية مُبدعة جعلوا أحلامنا في سدايا تتحقق في سبيل رفعة وطننا بروح يسكنها الشغف نحو بناء المستقبل المشرق لبلادنا والاستمرار في العطاء والبناء والتطوّر".

وأكد معاليه أن سدايا واجهت بعض التحديات في بعض مهامها من خلال تحقيق التواجدية، وأمن المعلومات، وجودة العمل، والإنجاز السريع، والالتزام نحو الجهات الشريكة بمستوى خدمة معينة، مستعرضا معاليه ماتمتلكه سدايا من خبراء ومهندسين في مجال الأنظمة وتشغيل البنية التحتية وأمن المعلومات.

كلمة مدير مركز المعلومات الوطني

كما ألقى معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت كلمة مماثلة تناول فيها جهود سدايا مع شركائها في الجهات الحكومية في سبيل دعم تحقيق التحول الرقمي في المملكة من خلال رقمنة الخدمات الحكومية من أجل أن ينعم بخدماتها المستخدمين ومن ذلك تدشين المرحلة الجديدة لتطبيق توكلنا خدمات وما يضم من خدمات متطورة تفيد الجهات والأفراد على حد سواء.

واستعرض معاليه بعض الخدمات التي تقدمها منظومة توكلنا منذ إطلاقها وصنعت قصة نجاح يفخر بها الجميع في المملكة مثل: وصول عدد مستخدمي توكلنا إلى أكثر من 31 مليون مستخدم، والخدمات المقدمة أكثر من 241 خدمة، وعدد الرسائل أكثر من 1.5 مليار رسالة، وتحقيق اكثر من 652 مليون عملية استعراض للمحفظة الرقمية.

كلمة مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة توكلنا

بدوره، أفاد مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة توكلنا المهندس صالح بن سالم مصيباح في كلمة له أن تطبيق " توكلنا خدمات " بنسخته الجديدة سيُسهم في دعم الجهات الحكومية وتمكينها من تحقيق أهدافها من خلال سهولة الربط التقني مع التطبيق، وتنويع الخدمات المقدمة للمستفيد بشكل أكبر، مؤكدًا أن هذه الخدمات تتطور بشكل مستمر لتحسين تجربة المستخدم.

وأوضح أن "توكلنا" يقدم مجموعة من الممكنات والمسرّعات لتمكين الشركاء المستفيدة منه وتعزيز تجربتهم الرقمية، وذلك في إطار دعم التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة في المملكة لدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في التحول الرقمي وتعزيز جودة الحياة من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات التي يحتاجها الأفراد والجهات مع رفع نسبة رضا المستفيدين من المواطنين والمقيمين والزوار.

وقال المهندس صالح مصيباح: سيُسهم تطبيق توكلنا خدمات في نسخته الجديدة في تسهيل وتسريع الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة.

معرض مصاحب على هامش الحفل

وأقيم على هامش الحفل معرض مصاحب يضم عددًا من الأجنحة التي استعرضت الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا في حلته الجديدة.

الخدمات الجديدة ل توكلنا

وتضم خدمات توكلنا خدمات بنسخته الجديدة: صفحة رئيسية يستطيع بها المستخدم من الوصول لما يحتاجه بسهولة ، وخدمة "واكب" التي تتيح للشركاء نشر أخبارهم وأحداثهم بمختلف أنواعها من خلال تخصيص حساب خاص بكل جهة، علاوة على خدمة الرسائل حيث تتمكن الجهات الشريكة لتوكلنا من إرسال الرسائل للمستخدمين، ومع خدمة معلوماتي يستطيع المستخدم أن يجد كل بياناته وبطاقاته ومستنداته، إضافة لسيرته الذاتية، وغيرها من الخدمات التي ستظهر تباعًا في كل مرحلة من مراحل تطور التطبيق التي لن تتوقف بل ستظل مواكبة لكل جديد في عالم البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتولي "سدايا" عبر منظومة توكلنا أهمية خاصة بأن تكون الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا خدمات بنسخته الجديدة ذات قيمة مُضافة تثري تجربة المستفيد من خلال تنوع الخدمات في مختلف جوانب الحياة اليومية، حيث يأتي هذا التدشين في إطار جهودها في دعم مبادرات التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز الجهود المشتركة مع مختلف الجهات الحكومية؛ للوصول إلى خدمات نوعية متقدمة تتم التعاملات فيها رقميًا بكل يسر وسهولة.