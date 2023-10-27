شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب سعودي يكشف عن حيلة سحرية لتخفيض الوزن والسكر التراكمي بواسطة مكون سعره أقل من 10 ريال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

ألم تتمنى دائمًا أن تأكل الخبز دون الشعور بالذنب؟ أو أن تستمتع بتناوله دون أن تتأثر صحتك؟ اليوم، سنكشف لك عن سرّ خبز غير تقليدي قد يغير وجهة نظرك نحو هذه الوجبة الأساسية لقد تحدث الدكتور فهد الخضيري، المتخصص في أبحاث المسرطنات، عن خبزٍ معين يُمكن أن يكون حلاً رائعًا لمن يبحثون عن بديل صحي. ومن خلال تغريدة له على منصة “إكس”, أوضح الطريقة.

ببساطة، قال الدكتور فهد أنه يُفضل التقليل من تناول خبز القمح، واستبداله بخبز مصنوع من مزيج دقائق الدخن والشعير والشوفان. ولكن هذا ليس كل شيء، فهو أيضًا ينصح بإضافة قليل من دقيق العدس والجوز واللوز لهذا المزيج، ولا ننسى الخميرة الطبيعية، فهي مكون أساسي لتحقيق نجاح هذه الوصفة.

لماذا هذا الخبز بالتحديد

قد تتساءل، ما الذي يجعل هذا الخبز فريدًا حسنًا، هذا الخبز السحري، الذي أطلق عليه الدكتور فهد اسم “بانكيك خليط الحبوب”، يحقق أمورًا مذهلة:

خفض التراكمي: هل تواجه مشكلات في مستويات السكر بالدم؟ هذا الخبز قد يكون الحل.

فقدان الوزن: نعم، قد يساعدك تناول هذا الخبز في خسارة الوزن!

التقليل من تهيج القولون العصبي: الكثيرون يعانون من مشكلات القولون، ولكن مع هذا الخبز، قد تتحسن الأمور.

وما يجعله أكثر جاذبية هو أنه “بدون قمح”. فبدلاً من الاعتماد على القمح الذي قد يسبب لبعض الأشخاص مشكلات صحية، يُمكنك الاستمتاع بخبز مغذي ولذيذ يدعم صحتك.

في عالمنا المعاصر، أصبحت مشكلة زيادة الوزن قضية تهم الكثيرين. ولكن، لماذا يعتبر الحفاظ على وزن صحي هذا الأمر المهم؟ لنأخذ نظرة عن كثب البداية والنهاية في الحياة تقع بين يدي الصحة. عندما نتحدث عن إنقاص الوزن، فإننا في الحقيقة نتحدث عن صحة أفضل وحياة أطول. تظهر الدراسات أن الأشخاص الذين يحافظون على وزن صحي يميلون إلى العيش لفترة أطول وبجودة حياة أفضل.

فكر للحظة في الأوقات التي شعرت فيها بالثقل والكسل. هل تذكر كيف كان شعورك عندما كنت تحاول القيام بأي نشاط بسيط؟ إنقاص الوزن يمكن أن يعيد لك نشاطك وحيويتك، مما يجعلك تستمتع بالحياة بشكل أكبر لا يتعلق الأمر فقط بالجسد، بل يمتد تأثير الوزن الزائد إلى العقل أيضًا. الشعور بالرضا عن النفس وزيادة الثقة يأتيان كنتيجة طبيعية للوصول إلى وزن صحي.