شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب البرازيل يثير الجدل: تعويض الهلال بعد إصابة نيمار ليس من اختصاصنا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أثارت تصريحات رودريجو بافيا، المتحدث الرسمي بأسم المنتخب البرازيلي، الجدل، عن تعويض نادي الهلال بعد إصابة نيمار جونيور دا سيلفا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السعودي.

وتعرض البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا للإصابة خلال مباراة منتخب البرازيل أمام أوروجواي، والتي انتهت بخسارة بلاده بهدفين نظيفين، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

بافيا: مسئوولية التعويض ليست من اختصاص الاتحاد

وقال بافيا في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية: "مسؤولية التعويض المالي، ليست من اختصاص الاتحاد البرازيلي، بل تتعلَّق بالهلال فقط".

وتابع المتحدث الرسمي بأسم منتخب البرازيل: "الهلال هو المعني بالتواصل الرسمي مع مسؤولي "فيفا" من أجل مدهم بالتقارير الخاصَّة حول إصابة نيمار، وتقييم وضعه، قبل أن يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم قيمة التعويض المالي".

وأوضح المتحدث بأسم منتخب البرازيل أن مسؤولي الهلال معنيون حاليًا عن كل شيء يخص نيمار بعد إصابته، وموعد عودته إلى الرياض، إضافةً إلى مكان خضوعه للعملية الجراحية، سواءً في البرازيل، أو غيرها.

وينتظر أن يجتمع ممثلو نادي الهلال مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الأيام القادمة، لمناقشة قيمة التعويض المالي عن إصابة نيمار جونيور دا سيلفا، خاصةً وأن اللاعب يُعد أحد أغلى اللاعبين في العالم.