شكرا لقرائتكم خبر عن نجم النصر يغيب عن مواجهة الفيحاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت مصادر مطلعة في نادي النصر لصحيفة “الرياضية” السعودية تأكُّد غياب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، عن مواجهة الفيحاء، غدًا السبت.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الفيحاء في الخامسة مساء غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن غياب اللاعب بسبب عدم تعافيه 100 في المئة من إصابة مفصل القدم، التي عانى منها خلال الأيام الماضية.

بروزوفيتش يعود للتدريبات رفقة المعد البدني

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب صاحب الـ 30 عامًا دخل المستطيل الأخضر برفقة المعد البدني، ولامس الكرة قبل أن يعود إلى من جديد إلي العيادة الطبية، إذ لم يشارك في التدريبات الجماعية التي جرت، صباح أمس، على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود في النادي.

غيابات النصر عن مباراة الفيحاء

ويغيب عن لقاء الغد، الذي يحتضنه ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، بروزوفيتش، وآل فتيل، وعلي لاجامي للإصابة، وعبد الله الخيبري للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وسلطان الغنام للإيقاف أربع مباريات من قِبل لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة.