شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاتحاد يثير الجدل بتصريحاته بعد التعادل مع الحزم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في فخ التعادل أمام نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الحزم، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد الأمير عبدالله الفيصل (جدة)، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

نونو سانتو يثير الجدل بعد التعادل مع الحزم

وأطلق نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، تصريحات نارية، عقب مواجهة الفريق الأول الكروي بنادي الحزم، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن.

وقال نونو سانتو في المؤتمر الصحفي: "لعبنا مباراة سلبية لم نلعب بشكل جيد، في الشوط الثاني بدأنا بشكل أفضل ولكن للأسف استقبلنا أهدافا سهلة، كنا سيئين لم نلعب بالقوة والشراسة اللازمين".

وعن رد فعل جماهير الاتحاد بعد التعادل مع الحزم قال سانتو: "استهجان الجماهير لي أمر مفاجئ بالنسبة لي، مندهش جدا مما حدث ولكن أتفهم ما حدث ولكن أنا لا أهتم لهتاف الجماهير، سوف أعود إلى المنزل وأنام لست مهتم بما حدث".

وواصل: "أثق في عملي، منذ أول يوم لي أعمل بجد واجتهاد، سنشاهد الفترة القادمة ماذا سيحدث".

وتابع: "حاولنا التحكم في الدقائق للاعبين بالتبديلات ولكن هذا ليس عذر، أداء اليوم ليس له مبرر، حصلنا على المساحات وسمحنا للفريق الخصم باللعب وهذا أمر سيء".

وأختتم مدرب الاتحاد تصريحاته، قائلا: "نحاول التركيز حاليا على المواجهة القادمة والتحضير لها بشكل جيد