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تراند اليوم : بالفيديو.. مختص عقاري يكشف عن أفضل طريقة للتأكد من جودة المنزل قبل شرائه

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صحيفة الخليج 365: كشف المختص والمهتم العقاري مطر الشمري، عن أفضل طريقة للتأكد من جودة المنزل قبل شرائه.

الكود السعودي

وقال الشمري، في برنامج "الشارع السعودي": الجودة أقل من قيمة العقار ولا تقارن فيها، ودخل الكود السعودي يحاول أنه يعدل.

البنية التحتية

وأضاف: تأخذ منتج شكله الخارجي جميل لكن البنية التحتية سيئة جداً، والدليل أن كثير من الأشخاص الذين اشتروا صاروا يتذمرون وبعد سنتين تظهر مشاكل المبنى.

فحص العقار

وأوضح: قبل شراء المنزل يجب فحص العقار وطلب الضمانات من البائع والتأمين يكون تحت الكود السعودي ويكون مدته 10 سنوات.

القيمة السوقية

وأشار: الجهة التمويلية تقيم سعر القيمة السوقية للعقار وليس جودته لأنها جهة تمويلية، لافتا: لكن المشتري يدفع ملايين الريالات فالمفروض أنه يحرص على فحص العقار والحصول على الضمانات.

ملف جاهز

وتابع: يكون هناك ملف مع أي شخص يبني يكون في ملف جاهز يسلمه للمشتري وفي حالة عدم استلامه يعتبر تعرض للغش، مبينا: البائع إذا لم يعطي للمشتري ضمان على العزل يعني أنه لم يضع عزل.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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