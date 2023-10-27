تراند اليوم : بالفيديو.. مختص عقاري يكشف عن أفضل طريقة للتأكد من جودة المنزل قبل شرائه

صحيفة الخليج 365: كشف المختص والمهتم العقاري مطر الشمري، عن أفضل طريقة للتأكد من جودة المنزل قبل شرائه.

الكود السعودي

وقال الشمري، في برنامج "الشارع السعودي": الجودة أقل من قيمة العقار ولا تقارن فيها، ودخل الكود السعودي يحاول أنه يعدل.

البنية التحتية

وأضاف: تأخذ منتج شكله الخارجي جميل لكن البنية التحتية سيئة جداً، والدليل أن كثير من الأشخاص الذين اشتروا صاروا يتذمرون وبعد سنتين تظهر مشاكل المبنى.

فحص العقار

وأوضح: قبل شراء المنزل يجب فحص العقار وطلب الضمانات من البائع والتأمين يكون تحت الكود السعودي ويكون مدته 10 سنوات.

القيمة السوقية

وأشار: الجهة التمويلية تقيم سعر القيمة السوقية للعقار وليس جودته لأنها جهة تمويلية، لافتا: لكن المشتري يدفع ملايين الريالات فالمفروض أنه يحرص على فحص العقار والحصول على الضمانات.

ملف جاهز

وتابع: يكون هناك ملف مع أي شخص يبني يكون في ملف جاهز يسلمه للمشتري وفي حالة عدم استلامه يعتبر تعرض للغش، مبينا: البائع إذا لم يعطي للمشتري ضمان على العزل يعني أنه لم يضع عزل.