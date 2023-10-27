شكرا لقرائتكم خبر عن لا إحراج بعد اليوم..تخلصي من تشققات القدمين وأحصلي على نعومة الحرير بحيلة بسيطة جداً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تُعتبر تشققات القدمين من المشاكل المزعجة والمحرجة التي يعاني منها الكثيرون، وفي بعض الأحيان يمكن أن تتفاقم المشكلة إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح.

وفقًا لمدونة "مايو كلينك" الأمريكية، يبدأ علاج تشققات القدمين بالاهتمام بالقدمين وترطيبهما مرتين على الأقل في اليوم. ويجب أن يحتوي المرطب على أحماض مثل ألفا هيدروكسي والساليسيليك لتقشير الجلد الميت، وقد يسبب هذا العلاج بعض الاحمرار أو الوخز ولكنه أمر طبيعي.

وأوضح الموقع أن الخطوة الثانية تكمن في الاهتمام بالكعبين قبل النوم، ويمكن القيام بذلك من خلال الخطوات التالية:

1. قم بنقع قدميك في ماء دافئ لمدة 10 دقائق، يمكن إضافة القليل من الصابون إلى الماء.

2. بعد ذلك، قم بتدليك قدميك برفق باستخدام ليفة أو فرشاة للمساعدة في إزالة الجلد الميت.

3. ضع كريم ثقيل على قدميك مثل الفازلين أو مرهم آخر يحتوي على زيت.

4. قم بارتداء جوارب قطنية خفيفة قبل النوم للمساعدة في تثبيت الترطيب.

باتباع هذه الخطوات، يمكن تحسين حالة تشققات القدمين وتقليل الاحتقان والاحمرار. ومع الاستمرار في العناية بالقدمين، يمكن الحفاظ على نعومة وجمالهما.