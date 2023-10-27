شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الكحة الناشفة وقت النوم.. 7 علاجات منزلية للأطفال والكبار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعتمد علاج الكحة الناشفة وقت النوم على الجمع ما بين تناول أدوية الكحة والسعال بشكل منتظم، وإتباع مجموعة من العلاجات المنزلية التي من شأنها تخفيف أعراض الكحة الناشفة أو القضاء عليها نهائيًا، حيث تعد الكحة الناشفة من أكثر الأمراض انتشارًا بين الأطفال والكبار في موسمي الشتاء والخريف، والذي غالبًا ما يصاحبها تعرض الأفراد في مختلف المراحل العمرية للإنفلونزا الموسمية، والتي تتنوع أعراضها ما بين الزكام والكحة الناشفة والصداع، لذا قد يتطلع ملايين الأشخاص حول العالم إلى معرفة علاج الكحة الناشفة وقت النوم للأطفال والكبار.

ويرصد القاهرة 24، كافة الأخبار والمعلومات التي تهم المتابعين في مختلف المجالات، لذا نستعرض لكم عبر التقرير التالي علاج الكحة الناشفة وقت النوم للأطفال والكبار، بالإضافة إلى كيفية علاج الكحة الناشفة وقت النوم بالأعشاب.

علاج الكحة الناشفة وقت النوم للأطفال والكبار

ينال علاج الكحة الناشفة وقت النوم للأطفال والكبار على اهتمام ملحوظ من الأفراد بجميع الأعمار، إذ أن الملايين في مختلف البلاد تصيبهم الكحة بدرجات متفاوتة، فالبعض قد يحتاج فقط إلى تناول أدوية علاج الكحة الناشفة قبل النوم مباشرة للتنفس بشكل أفضل، فيما يعاني الآخرون من الكحة الناشفة وقت النوم رغم تلقي العلاجات الطبية والمنزلية اللازمة، وذلك يعود إلى احتمالية إصابة المريض بأحد أمراض الصدر التي يلزم خلالها استنشاق البخار أو أخذ جرعات أكثر من العلاج، وبالتالي فإن علاج الكحة الناشفة وقت النوم للأطفال والكبار يختلف من شخص لآخر حسب العمر والتاريخ المرضي لكل منهم.



يعتبر علاج الكحة الناشفة وقت النوم بالأعشاب أحد العلاجات الهامة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة، مع الإشارة إلى أن الأمر يعتمد بنسبة كبيرة على تناول كميات كافية من تلك الأعشاب من أجل علاج الكحة الناشفة وقت النوم، والتي ترجع أسبابها إلى الإصابة بالربو أو العدوى الفيروسية أو التنقيط الأنفي الخلفي، لهذا لابد من المواظبة على تلك العلاجات المنزلية فيما يخص علاج الكحة الناشفة وقت النوم بالأعشاب.

علاج الكحة الناشفة وقت النوم

استخدام المنتجات التي تحتوي على المينثول، حيث يساعد على ترطيب الحلق وهو ما يؤثر في النهاية على علاج الكحة الناشفة وقت النوم.

تناول أدوية الكحة التي من شأنها طرد البلغم وتسهيل عملية التنفس وقت النوم، وبالتالي خفض نسبة التعرض للكحة الناشفة.



تناول إحدى مشروبات النعناع أو الزنجبيل أو الكركم، ويستحب إضافة العسل الأبيض إليها، وهذا في إطار علاج الكحة الناشفة وقت النوم بالأعشاب.

استخدام محلول الغرغرة المكون من الماء الملح والدافئ، وذلك في سبيل علاج الكحة الناشفة وقت النوم للكبار.

تهوية غرفة النوم جيدًا، حيث يمكن أن يساعد في التخلص من المواد المسببة للحساسية.

استخدام أجهزة البخار يفيد في علاج الكحة الناشفة وقت النوم للأطفال.

وضع وسادة طبية أسفل الرأس بحيث تكون مرفوعة عن الجسم، يساهم بنسبة كبيرة في علاج الكحة الناشفة وقت النوم للأطفال وللكبار.