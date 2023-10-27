شكرا لمتابعة خبر عن مصدر عدلي يوضح هل وعد الشاب للفتاة بالزواج دون وليها خطوبة رسمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد مصدر عدلي على عدم صحة ما ذهب إليه محامٍ في تطبيق «TIKTOK» أخيراً، أن الشاب إذا وعد فتاة شفهياً بالزواج، فإن ذلك يعد خطوبة رسمية، وفق نص نظام الأحوال الشخصية.

وأوضح المصدر، أن من فسر نص النظام حاول تحميل التعريف بشكل مختلف عن الحقيقة، إذ إن العرف يوجب أن تكون الخطوبة من الوالدين أو الولي وهو من بيده التزويج.

كما أن نظام الأحوال أوجب في المادة 15، أن ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.

وقال المحامي محمد مسملي أنه في ما يتعلق بالوعد بالزواج واستناداً لنظام الأحوال الشخصية الصادر في 6 /‏‏‏‏8 /‏‏‏‏1443هـ، فقد قرر المُنظم في المادة الأولى تعريفاً، بأن الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.

وأضاف :” أن التعريف مُرتبط بسياق المواد اللاحقة له وخصوصاً المادة الثانية، ومنح النظام حُرية العدول عن الخطوبة لطرفيها، ولم يرد في النظام تحديد مُدة معينة للرجوع عن طلب الزواج.

وتابع :” من المهم الانتباه للسياق النفسي والاجتماعي؛ لأن التلميح بإمكانية الزواج لا تعتبر وعداً بخطبة رسمية، وأن مجرد الوعد بالزواج غير ملزم قضاء ولا يُمكن إقامة دعوى قضائية من الفتاة على الشاب للمطالبة بإنفاذ الوعد بالزواج.