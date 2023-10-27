تراند اليوم : شاهد.. إعلامي كويتي يكشف كيف ورطت إيران وحزب الله حركة حماس في حربها مع إسرائيل

صحيفة الخليج 365: تعجب الإعلامي الكويتي "فهد الشليمي" من الموقف الإيراني وحزب الله بعد تركهما غزة وحيدة تواجه إسرائيل.

صور قادة إيران

وتساءل الشليمي عبر مقطع فيديو بحسابه، وينكم من إدعاء أنكم دول المقاومة والتصدي؟ مشيرا إلى أن حماس والقسام والجهاد كانوا يرفعون صور قادة إيران وسليماني وخامنئي.

وأوضح أن إيران لديها جبهتين مفتوحة هما الجولان ومزارع شبعا جنوب لبنان، وهم لا يفعلون شيء مجرد قذائف ذر الرماد.

الحشد في العراق

كما تحدث الشليمي عن الحشد الذي في العراق وتساءل: وينكم من إسرائيل وعددكم 100 ألف بدل ما تذبحون العراقيين أطلعوا على إسرائيل من الجولان.

وقال إنه لم يخرج صاروخ واحد من إيران ناحية إسرائيل حتى الآن، متسائلا عن الطائرات المسيرة والإمكانيات العسكرية التي تدعي إمتلاكها.

وجه صواريخك لإسرائيل

كما خاطب الحوثي قائلا: تبي تحارب روح سوريا ولبنان بدل صواريخك التي تضرب بها مكة والطائف والرياض وجهها على إسرائيل. وختم حديثه بأن كلامهم غير منطقي وضحية هذا الصراع هو الشعب الفلسطيني.