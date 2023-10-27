شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من الأمراض وتقوية المناعة..أضف واحدةمن هذه الموادإلى الشاي وستنهي معاناتك إلى الأبد؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

غالبًا ما ينصح الأطباء بالتخفيف من تناول الشاي، ولكن عن طريق إضافة بعض المكونات الصحية إلى الشاي العادي تجعله لذيذا ومفيدا.

وأكد لموقع "ميس كيرا" الطبي، فإن إضافة هذه المكونات الطبيعية إلى الشاي لن تجعله لذيذا فحسب بل ستعزز أيضًا مناعتك وتحسن صحتك.

يضاف الزنجبيل إلى الشاي منذ عصور بسبب خصائصه المضادة للالتهابات. كما أنه مضاد للبكتيريا ويساعد على تهدئة الجسم، وشاي الزنجبيل أو إضافة الزنجيل للشاي مريح للغاية للأشخاص، الذين يعانون من البرد والإنفلونزا.

القرنفل هو أحد التوابل، التي تضاف إلى شاي "مسالا" الهندي لفوائده الصحية. معبأ بالعناصر الغذائية ومضادا للفيروسات وللبكتيريا. كما يعرف القرنفل أنه غني بمضادات الأكسدة ويساعد على درء الالتهابات والجراثيم من الجسم. أضف بعض قطع القرنفل إلى الشاي لتلاحظ تغيرًا واضحًا في نكهته.

- جذور عرق السوس

تشتهر جذور عرق السوس بخصائصها المعززة للمناعة وبالتالي تستخدم في أدوية الايورفيدا. تحتوي على خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا لمحاربة الالتهابات الفيروسية ومسببات الأمراض. تساعد على الهضم وتمنع الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة. ومع ذلك، فإن إضافة هذا لا يغير الطعم الطبيعي للشاي. - الليمون

الليمون غني بفيتامين C، ويساعد في تحسين نظام المناعة لديك. إنه مضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات. إلى جانب جعل الشاي الخاص بك مدهشًا، سوف يمنع مخاطر البرد والإنفلونزا والحمى.