شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح سهلة حول كيفية نمو اللحية بشكل سريع وأكثر كثافة" تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هل وجدت نفسك تنظر في المرآة في اليوم الثالث وتتساءل في حيرة كيف تجعل لحيتك تنمو بشكل أسرع وأقوى؟ إن تصميمات التصفيفات المتعددة ابتداءً من ذقن الهيبستر وصولاً إلى السكسوكة محددة الزوايا، يمكنها أن تضفي روعةً وأناقة على مظهر الرجال. ولكن مما لا شك فيه أن نمو شعر اللحية وسرعته قد يختلف اختلافًا كبيرًا من شخصٍ لآخر، ومن ثَم، فما الذي يمكنك فعله لتحفيز نمو اللحية بشكل سريع ومنحك المظهر الذي تريده؟ بالرغم من عدم وجود طريقة فعالة لتطويل لحية كثيفة بين عشيةٍ وضحاها، فإن اتباع بعض النصائح اليومية والصحية قد يساعدك في تغذية شعر لحيتك للحصول على جذور شعر فائقة النعومة على مدار مراحل نمو اللحية.

الالتزام بنظام جيد للعناية بالبشرة وترطيب لحيتك إن سطح بشرتك تتراكم عليه جميع أنواع الزيوت والأوساخ ومن ثَم فإن أفضل فرص نمو اللحية بشكل سريع وإطالته تتاح عند عدم سد مسام البشرة بتلك المواد. من أساسيات إطالة شعر اللحية العناية ببشرتك باتباع روتين يومي للعناية بالبشرة لتحفيز نمو اللحية بشكل سريع وصحي.



يعد الجمع بين روتين العناية بالبشرة واللحية معًا الطريقة المثلى لتحفيز نمو اللحية بشكل سريع وبسهولة. لمحاولة ترطيب البشرة لإطالة اللحية، استخدم مقشر لطيف مرتين أسبوعيًا إلى جانب روتين النظافة والترطيب اليومي للبشرة. كما يعد استخدام مقشر للبشرة مخصص لنمو اللحية طريقة مثالية لتقليل فرص نمو الشعر تحت الجلد وتحسس البشرة الذي قد ينشأ عن المسام المسدودة.

اتباع نظام غذائي صحي متوازن والحفاظ على رفع معدل ترطيب الجسم بالسوائل إن الطعام والشراب هما الركيزتان الأساسيتان لبناء الجسم، ومن ثَم فإن الحصول على التغذية اللازمة يعد أمرًا أساسيًا لعلاج المشكلة ونمو اللحية بشكل سريع. أما عن كيفية تحفيز نمو اللحية بشكل سريع، فهناك عناصر غذائية معينة يجب الانتباه إليها والحرص على تناولها كجزء من نظامك الغذائي المتوازن.

تعد البروتينات والخضروات والألبان والحبوب الكاملة عناصر أساسية من أي نظام غذائي صحي. بالرغم من أن البروتين من العوامل المحفزة الأساسية لزيادة كثافة شعر اللحية، فإن الأطعمة الغنية بفيتامينات أ وب وج وهـ جميعها تعمل على تحفيز نمو اللحية بشكل سريع. ومن أمثلة المكونات الغنية بالفيتامينات المناسبة السبانخ والفلفل الحلو والفستق والبطاطس الحلوة والتوت.

المكملات الغذائية الغنية بفيتامين ب عند النظر في النصائح بشأن كيفية تطويل شعر الوجه بمعدلٍ أسرع، فمن أشهر الفيتامينات التي ينصح بها دائمًا فيتامين ب7 والمعروف أيضًا باسم البيوتين. تعمل هذه المكونات على تحفيز إنزيمات جسمك المسؤولة عن معالجة الدهون والكربوهيدرات وأي نقص فيها قد يقلل من سرعة نمو شعرك. .

وأما العناصر المغذية مثل البيض واللبن والموز فإنها لا تحتوي إلا على كميات غير ملحوظة من البيوتين ويمكن للحصة اليومية من المكملات الغذائية تعزيز البروتينات المسؤولة عن إصلاح الشعر والبشرة والأظافر. يُشار إلى كل من الثيامين والريبوفلافين والنياسين باسم B1 و B2 وB3 والتعويض عن نقص فيتامينات بالمصدر الأخر الذي يساعد في إنتاج الكيراتين، وهي الفيتامينات المسؤولة عن إطالة شعر اللحية بجسمك .

ممارسة التمارين الرياضية وتقليل الضغط إذا بدأت مؤخرًا خطة عمل جديدة فقد تتساءل هل تساعد ممارسة التمارين الرياضية في تحسين نمو اللحية بشكل سريع؟ أثناء قيامك بذلك، هناك علاقة بين ممارسة التمارين الرياضية وتمارين التحكم في الوزن وبين زيادة إنتاج هرمون التستستيرون المسؤول عن تحفيز نمو الشعر.

يعمل تعزيز معدل الحرق والدورة الدموية في جسمك نتيجة ممارسة التمرينات الرياضية أيضًا على تحفيز نمو الشعر وقد يعمل أيضًا على تسريع نمو اللحية في المراحل الأولى من إطالة شعر اللحية.

وبالرغم من تلك العلاقة بين ممارسة التمرينات وإفراز الهرمونات المحفزة لنمو الشعر، فإن الضغط والتوتر له تأثير عكسي على جسمك. فالضغط يتسبب في إفراز مستويات أعلى من الكورتيزول، وهو الهرمون المسؤول عن خفض مستويات التستستيرون بالجسم.

الحصول على قسط كافٍ من النوم إلى جانب التغذية والتمرينات الرياضية، فهناك طريقة أساسية أخرى لإصلاح جسمك ونموه وهي الراحة. وقد أوضح الخبراء أنه ينبغي عليك النوم لمدة من سبع إلى ثمان ساعات يوميًا لراحة جسمك. فهناك علاقة وطيدة بين النوم ونمو اللحية بشكل سريع نظرًا لارتفاع معدلات عملية الإصلاح الجزيئي داخل الجسم أثناء نومك.

وكما أن التمرينات الرياضية تحفز الدورة الدموية في الجسم ونمو اللحية بشكل سريع، فإن نقص سُبُل الراحة يؤثر سلبًا على معدلات تدفق الدم في جسمك. قد يساعدك الابتعاد عن مصادر الضوء الاصطناعي وشاشات الأجهزة قبل الخلود إلى النوم في تحفيز دورة النوم الطبيعي إذا تبين لك أن هذا يؤرق نومك.

الالتزام بالروتين ومراحل نمو اللحية في رحلتك لإطالة شعر اللحية والشارب والتألق بلحية كثيفة ربما تسأل نفسك عما إذا كان هناك شيء يمكن عمله للحصول على تلك النتيجة بين عشيةٍ وضحاها. إن اتباع نصائحنا المعنية بالتمتع بصحة جيدة سيساعدك في التحسن على مدى مراحل نمو اللحية ومعرفة طول فترة الانتظار المتوقعة قد يساعدك أيضًا خلال رحلتك لتحقيق ذلك الهدف.

ابدأ بحلاقة لحيتك تمامًا وتنعيمها(0 أسابيع) قبل بدء إطالة شعر اللحية، سيساعدك تهذيب شعر لحيتك بشكلٍ مستوٍ في تجنب مشكلة تفاوت طول الشعر من منطقة لأخرىبعد نمو اللحية بالكامل.

لحية خفيفة أنيقة (0-2 أسبوعان) تعد اللحية الخفيفة شيئًا يمكنك توقع رؤيته عادةً بعد بضع أيام من نمو لحيتك. باستخدام ماكينة الحلاقة الكهربائية ن Braun ، يمكنك تهذيب الشعر خلال هذه المرحلة بسهولة حيث يمكن لماكينة Braun Series 9 الوصول إلى الشعيرات القصيرة التي يصل طولها إلى 0.05 مم.

اللحية الكثيفة (2-8 أسابيع) بعد أن تصفف لحيتك في المرحلة الأولى لتغطي وجهك بطبقة رقيقة من الشعر، تبدأ مرحلة اللحية الكثيفة وهي مرحلة شائعة للرجال، لا يرجع بطء النمو إلى سبب ناجم عن أي خطا ارتكبته. وإنما عادةً ما يكون سبب بطء النمو هذا عائدًا إلى إما عوامل جينية ،أو غذائية أو مستويات الهرمونات أو بسبب الضغط.

لحية قصيرة (8 – 16 أسبوع) عند الوصول إلى علامة الشهرين، يجب أن يكون الشعر قد غطى أي مناطق خفيفة في لحيتك و عليك بدء البحث عن منتجات مثل مرطبات اللحية من أجل العناية بنمو شعرك .

لحية المراهقين (16-30 أسبوع) بعد تصفيف اللحية باستخدام زيت اللحية وتهذيبها بالشكل المعتاد، يجب عليك تركلها لحين الحصول على معدل النمو اللازم لتجربة مجموعة منصيحات تصفيف اللحية للرجال في هذه المرحلة من مراحل إطالة لحيتك.

اللحية (أكثر من 30 أسبوعًا) بعد مرور ستة أشهر من نمو لحيتك، يمكنك أن تتوقع أن ترى لحية كثيفة ستتي لك بتجربة كافة أشكال تصفيف اللحية الطويلة الأخاذة مثل اللحية الإسكندنافية.

ماذا بعد؟ بمجرد الوصول إلى طول اللحية المرجو، فإن الخطوة التالية هي التصفيف. وكما ذكرنا في الخطوات الأخيرة من خطة إطالة اللحية، بعد الحصول على لحية كثيفة، يمكنك تصفيف لحيتك بكافة تصفيفات اللحية الطويلة الممكنة. لا شك أن الكثيرين بما فيهم أنت قد يفضلون تصفيفات اللحية الأكثر شيوعًا بين الرجال – يقدم لك هذا الدليل مظاهر حلاقة اللحية وأشكال الوجوه لمساعدتك في تحديد المظهر الأكثر ملاءمة لك.

لا شك أن ك ستحتاج أيضًا لمعرفة كيفية تشذيب لحيتك، لذا فإن مجموعة الملحقات التي نقدمها ستجعل الحفاظ على طول لحيتك عملية غاية في السهولة ولا تستلزم سوى سحب الرأس وتحديد الشكل الأنيق الجديد الذي تفضله.

إلا جانب التشذيب المعتاد للحية، تعد إجادة كيفية العناية باللحية مهمة أيضًا وتتضمن وضع زيوت لتجنب تحسس البشرة وتسريحه حتى يتغلغل الزيت عبر الشعر لجعل الشعر ناعم ومريح.