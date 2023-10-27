شكرا لقرائتكم خبر عن لا تستهين فيها..ظهورهذه العلامات على أظافرك تعني ارتفاع خطيرفي مستويات الكوليسترول الضار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم خطر على الصحة ، حيث تتراكم المواد الدهنية على طول جدران الشرايين ، مما يضيق ممرات الأوعية الدموية ويحد من تدفق الدم. إذا كان لديك الكثير ، يمكن أن يتطور مرض الشريان المحيطي.

تتطور مشكلة الدورة الدموية عادةً في الساقين ، مما يمنع تدفق الدم إلى القدمين ، مما قد يؤثر على طول أظافرك. متى كانت آخر مرة لاحظت فيها تلك المنطقة؟ من العلامات الدالة على مرض الشريان المحيطي ، وفقًا لمايو كلينك ، "نمو أبطأ لأظافر قدميك". يمكن أن تؤدي الحالة أيضًا إلى "تقلصات مؤلمة" في عضلات الربلة بعد نوبة من النشاط ، مثل المشي أو صعود الدرج.



من الممكن أن تصاب الساق بالخدر أو الضعف وأن تصبح الساق والقدم باردة.

بسبب نقص تدفق الدم بشكل كافٍ ، قد يتغير لون أسفل الساقين أيضًا ، وقد يصبح مظهرها لامعًا.

يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى تساقط الشعر أو تباطؤ نمو الشعر على الساقين والقدمين.

تزداد احتمالية إصابتك بمرض الشريان المحيطي إذا كنت:

مصابة بداء السكري

يعانون من السمنة المفرطة

تعاني من ارتفاع ضغط الدم

لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول

كان عمرك أكبر من 65 عامًا

لديك تاريخ عائلي للحالة أو السكتة الدماغية.

قال الخبراء في Mayo Clinic: "الأشخاص الذين يدخنون أو يعانون من مرض السكري هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الشرايين المحيطية بسبب انخفاض تدفق الدم".

واحدة من أكثر الطرق فعالية لمنع المزيد من المضاعفات الصحية هي تقليل تطور تراكم الدهون في الشرايين.

سيشمل ذلك تغييرات في نمط الحياة ، والتي تشمل أن تكون غير مدخن وممارسة الرياضة أكثر.

يمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي للقلب أيضًا في التحكم في مستويات الكوليسترول.

صرحت مؤسسة القلب البريطانية (BHF): "يجب على كل شخص أن يسعى إلى نظام غذائي متوازن."

وهذا يشمل الأكل:

الكثير من الفاكهة والخضروات

الكثير من الأطعمة النشوية مثل الخبز والأرز والبطاطس والمعكرونة - اختر أصناف الحبوب الكاملة كلما أمكن ذلك

بعض الحليب ومنتجات الألبان

بعض اللحوم والأسماك والبيض والفول وغيرها من مصادر البروتين غير الألبان

كمية قليلة فقط من الأطعمة والمشروبات الغنية بالدهون و / أو السكر

اختر الخيارات التي تحتوي على نسبة أقل من الدهون والملح والسكر كلما استطعت.

إذا تم تشخيص إصابتك بمرض الشريان المحيطي ، فأنت بحاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لرعاية قدمك.

أشارت مايو كلينيك إلى أن انخفاض تدفق الدم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

للعناية بقدميك ، من المهم غسلها يوميًا وتجفيفها جيدًا وترطيبها كثيرًا لمنع التشققات.

قال الخبراء: "لا ترطب بين أصابع القدم ، لأن هذا يمكن أن يشجع على نمو الفطريات".

تشمل العناية الجيدة بالقدم أيضًا ارتداء أحذية مناسبة وجوارب سميكة وجافة.

من الضروري علاج أي عدوى فطرية ، مثل قدم الرياضي ، في أسرع وقت ممكن.

كن حذرًا أيضًا عند تقليم أظافرك ، وافحص المنطقة يوميًا بحثًا عن الإصابات ، واطلب من "طبيب القدم" علاج الأورام أو مسمار القدم أو النسيج.