تراند اليوم : بعدما أثارت الجدل.. ابنة الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها تخرج عن صمتها وتكشف سبب مصافحة والدتها خاطفها ومخاطبته بـ "شالوم"

صحيفة الخليج 365 : كشفت ابنة الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها يوخفد ليفشيتز البالغة من العمر 85 عاماً سر مصافحة خاطفها وقولها له "شالوم" بشكل أثار جدلا وغضبا بين الإسرائيليين.

وبحسب العربية، قالت شارون ليفشيتز، أن "الخاطف كان مسعفاً ناقشت والدتها معه موضوع السلام." وفق تعبيرها، لهذا صافحته على ما يبدو. وقالت إن والدتها أخبرتها أن الرجل كان مسعفاً واعتنى بها أثناء أسرها وناقشا معاً السلام بمزيج من اللغتين الإنجليزية والعبرية المكسرة.

كما شددت على أن "تعليقات أمها حول خاطفيها لا ينبغي أن تنتقص من محنة الرهائن."

وأردفت "لطالما آمنت دائمًا بالإنسانية"، مضيفة "يجب أن نفهم أن هناك وحدات مختلفة داخل حماس، وأن الأشخاص الذين خطفوها ليسوا نفسهم الذين اعتنوا بها. وأكدت قائلة إن "الجرائم المروعة التي ارتكبت في تلك الكيبوتسات لا يمكن أن يمحوها أي شيء" حسب توصيفها.

يذكر أن يوخفيد وزوجها عوديد، 83 عامًا، خطفا على يد مقاتلي حماس من كيبوتس "نير عوز" في جنوب إسرائيل يوم السابع من أكتوبر.