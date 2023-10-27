السعودية | “تعليم الحدود الشمالية ” يدعو الطلبة للتسجيل في مسابقة راوي الدرعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والعالمية وطلبة التربية الخاصة، للتسجيل في مسابقة “راوي الدرعية”، التي تُنفَّذ بالشراكة بين وزارة التعليم وهيئة تطوير بوابة الدرعية، ويستمر التسجيل إلى الـ 30 من ربيع الآخر الجاري من خلال الرابط: https://rawidiriyah.sa/ .

وبيّنت الإدارة أن المسابقة تهدف لتطوير قدرات الطلبة في إتقان أساليب وأدوات سرد القصص الثقافية والتاريخية المرتبطة بتاريخ المملكة، بما يُسهم في غرس المبادئ والقيم الاجتماعية الأصيلة، وتعزيز الانتماء للوطن وتراثه.

وأوضحت الإدارة أن المسابقة تأتي كمبادرة تنافسية بطريقة إبداعية بين الطلاب والطالبات، من خلال روايات وقصص محددة؛ لتقديم محتوى روائي يرتبط بتاريخ المملكة وما يتصل بها من تراث مادي ومعنوي، تحت إشراف متخصصين من هيئة تطوير بوابة الدرعية ووزارة التعليم.