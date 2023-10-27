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السعودية | مديرة إدارة الشراكات والعلاقات الدولية بمركز الملك سلمان للإغاثة تلتقي مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقت مديرة إدارة الشراكات والعلاقات الدولية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتورة هناء عمر، في مقر المركز بالرياض اليوم، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب (UNOSSC) ديمة الخطيب.

وجرى خلال اللقاء بحث أفضل الممارسات والتجارب والخبرات المطبقة والتي تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية 2030م، وآلية نقلها للبلدان النامية.

وأشادت ديمة الخطيب بالآلية الاحترافية التي يعمل بها المركز وإعداده وتنسيقه للبرامج الإنسانية والإغاثية، ودعمه المحتاجين في مختلف دول العالم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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