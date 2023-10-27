السعودية | جمعية “رؤية” تختتم فعالياتها بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أُقيمت الفعالية الختامية لجمعية المكفوفين الاهلية “رؤية” أمس , بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء وذلك بمهرجان “يوم سعيد” بالمدينة المنورة .

واشتملت الفعالية على الأركان التعريفية بالجمعية والاقسام، والتي احتوت على منتجات الجمعية من صنع الكفيفات، وهي العطور ، والقهوة ، والخياطة، والمطبخ وقسم الحاسب الآلي, وتعريف الحضور على الاجهزة الخاصة بالمكفوفين، بالإضافة إلى تقديم مسابقات متنوعة للجمهور وتقديم جوائز قيمة بمشاركة مجموعة من الجمعيات.

الجدير بالذكر أن جمعية المكفوفين جمعية تخدم المكفوفين وضعاف البصر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم لهم العديد من الخدمات في مختلف المجالات صحيه ثقافيه اجتماعيه ترفيهيه تعليميه من خلال تدريبهم وتطويرهم وتمكينهم من سوق العمل.