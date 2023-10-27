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نجم الأهلي يثور في وجه كولر بعد إستبعاده أمام صن داوينز

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محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مقربة من جناح الدولي أحمد عبد القادر أن اللاعب غاضب بشدة من إستبعاد المدرب السويسري مارسيل كولر الدائم له، وآخرها مواجهة صن داوينز والتي تعد أهم مباراة في الموسم الحالي.

وأضافت التقارير أن اللاعب قد تفاجئ من إستمرار خروجه من القائمة، علي الرغم من جاهزيته الفنية والبدنية علي التواجد في المباراة.

خاصة أن كولر قام بإستبعاد اللاعب من مواجهة الإياب لمواجهة سيمبا الأخيرة، ليغيب اللاعب عن قائمة الأهلي للمباراة الثانية علي التوالي.

الجدير بالذكر أن اللاعب ارتبط اسمه بقوة بالرحيل إلى الدوري القطري في الفترة القادمة،  الأمر الذي قد لا يمانع عليه اللاعب أو كولر في ظل تألق النجم المغربي رضا سليم صفقة الفريق الجديدة.

موعد مباراة الأهلي وصن داوينز

هذا ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره صن داوينز يوم الأحد القادم، ضمن منافسات ذهاب الدور قبل النهائي من الدوري الأفريقي، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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