شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجهز مفاجأة قوية لصن داوينز في الدوري الأفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض التقارير الصحفية أن المدرب السويسري مارسيل كولر، يفكر في إجراء العديد من التغييرات علي تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة صن داوينز، في ذهاب الدور قبل النهائي من الدوري الأفريقي.

حيث يخطط كولر علي الإستغناء عن أفشة في مركز صناعة اللعب، مع إمكانية مشاركة نبيل كوكا بدلا منه بجانب كلا نت مروان عطية وأليو ديانج من أجل تعزيز قوة الفريق الدفاعية.

لا سيما أن صن داوينز يمتلك من السرعات ما يجعله قد يسبب خطورة كبيرة علي الأهلي في اللقاء القادم في حالة إذا ما قرر الفريق الأحمر اللعب بطريقته المعتادة.

هذا وما زال كولر يفاضل كولر يفاضل بين كوكا وكريم نيدفيد علي الدفع بأحدهما في مركز وسط الملعب، مع رغبة المدرب في إقحام رضا سليم منذ بداية اللقاء بدلا من الشحات.

موعد مباراة الأهلي وصن داوينز

هذا ومن المقرر أن يستضيف صن داوينز نظيره الأهلي يوم الأحد القادم، ضمن منافسات ذهاب الدور قبل النهائي من الدوري الأفريقي، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.