شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية صادمة للأهلي قبل مواجهة صن داوينز القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد النادي الأهلي لخوض تحدي قوي أمام نظيره صن داوينز يوم الأحد القادم، ضمن منافسات ذهاب الدور قبل النهائي من فعاليات الدوري الأفريقي.

حيث يأمل النادي الأهلي في كسر لعنة ملعب بريتوريا الخاص بصن داوينز، خاصة أن الفريق الأحمر لم يسبق له الفوز في جنوب إفريقيا علي صن داوينز من قبل.

وخاض الأهلي 5 لقاءات سابقة علي ملعب بريتوريا تمكن من التعادل في ثلاث مواجهات، الأولي كانت في موسم 2001 وتعادل الفريقين بشكل سلبي والثانية والثالثة كانتا في عامي 2020 و2021 علي الترتيب بنتيجة 1/1.

فيما تعرض الفريق الأحمر للسقوط بشكل مدوي في مواجهتين آخرتين، الأولي كانت في 2019 وتلقي الفريق هزيمة ساحقة بخماسية نظيفة، والثانية كانت في الموسم الماضي وتلقي الفريق هزيمة كبيرة بنتيجة 5/2.

موعد مباراة الأهلي وصن داوينز

هذا ومن المقرر أن يستضيف صن داوينز نظيره الأهلي يوم الأحد القادم، ضمن منافسات ذهاب الدور قبل النهائي من الدوري الأفريقي، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.