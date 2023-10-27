اليك طريقة عمل تشيز كيك اللوتس بالبسكويت السادة بطعم لذيذ لا يقاوم في المنزل

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عدن - ياسمين التهامي - طريقة عمل تشيز كيك اللوتس بالبسكويت السادة بطعم لذيذ لا يقاوم نقدمها لكم، حيث أن تشيز كيك اللوتس من الحلويات اللذيذة والشهيرة، والتي تتميز بطعمها الكريمي واللذيذ، ورائحته المميزة، وتعد طريقة عمل تشيز كيك اللوتس سهلة وبسيطة، ويمكن تحضيرها في المنزل دون الحاجة إلى خبرة كبيرة في الطهي.

طريقة عمل تشيز كيك اللوتس المقادير 300 جرام من البسكويت السادة 100 جرام من الزبدة المذابة 1 ملعقة كبيرة من زبدة اللوتس 450 جرام من الجبن الكريمي كوب من السكر الناعم ملعقة صغيرة من الفانيلا ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون 75 جرام من الجبن الحامضية كوب ونصف من الكريمة الثقيلة ملعقتان كبيرتان من زبدة اللوتس خطوات تحضير التشيز كيك تحضير طبقة البسكويت: في محضر الطعام، نطحن البسكويت جيدًا حتى يصبح ناعمًا. نضيف الزبدة المذابة وزبدة اللوتس إلى البسكويت، ونخفق حتى يصبح الخليط متماسكًا. نضع خليط البسكويت في قالب تشيز كيك مبطن بورق الزبدة، ونوزعه بالتساوي في قاع الصينية. ندخل الصينية إلى الثلاجة لمدة 30 دقيقة. تحضير طبقة التشيز كيك: في وعاء كبير، نضع الجبن الكريمي والسكر الناعم، ونخفق حتى يصبح الخليط كريميًا. نضيف الفانيلا وعصير الليمون، ونخفق جيدًا. نضيف الجبن الحامضية والكريمة الثقيلة، ونخفق حتى يصبح الخليط متجانسًا. صب خليط التشيز كيك فوق طبقة البسكويت: نخرج الصينية من الثلاجة، ونسكب خليط التشيز كيك فوق طبقة البسكويت. ندخل الصينية إلى الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل. تحضير طبقة زبدة اللوتس: في قدر صغير، نذوب زبدة اللوتس. نسكب زبدة اللوتس المذابة فوق تشيز كيك اللوتس، ونوزعها بالتساوي. ندخل الصينية إلى الثلاجة لمدة 30 دقيقة أخرى. تقديم تشيز كيك اللوتس: نخرج تشيز كيك اللوتس من الثلاجة، ونقطعه إلى شرائح ونقدمه. نصائح لتحضير تشيز كيك اللوتس: نستخدم بسكويت اللوتس في طبقة البسكويت، للحصول على نكهة اللوتس المميزة. نستخدم الزبدة المذابة لتحضير طبقة البسكويت، حتى يصبح الخليط متماسكًا. ندخل طبقة البسكويت إلى الثلاجة لمدة 30 دقيقة، حتى تصبح متماسكة. نستخدم الجبن الكريمي الطازج لتحضير طبقة التشيز كيك، للحصول على نكهة مميزة. نستخدم كريمة خفق ثقيلة لتحضير طبقة التشيز كيك، للحصول على قوام كريمي. ندخل تشيز كيك اللوتس إلى الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل، حتى يبرد تمامًا. يمكن تزيين تشيز كيك اللوتس بالبسكويت المطحون، أو زبدة اللوتس، أو شرائح الفواكه. يمكن حفظ تشيز كيك اللوتس في الثلاجة لمدة أسبوع.

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