تراند اليوم : كيف يتدرب الجنود الإسرائيليين على الاجتياح البري الوشيك على غزة؟

صحيفة الخليج 365: بنت القوات الإسرائيلية مباني نسخة طبق الأصل من قرية فلسطينية عامة أطلق عليها اسم "غزة الصغيرة" في قاعدة بصحراء النقب استعدادا للاجتياح البري على غزة.

تدريبات الجنود

وبدأ الجنود يتدربون على القتال ضد المسلحين في الشوارع الضيقة ومتاهة من الأنفاق، وفق ما نقلت "وول ستريت جورنال".

وقبل يومين شاركت مجموعة من الجنود في تمرين على كيفية اقتحام القرية من الصحراء. ومن الساتر الترابي على أطراف البلدة الافتراضية، تحركوا بين المآذن البارزة من المساجد والبيوت البيضاء المستطيلة، التي رسم على أسوار بعضها صور للراحل ياسر عرفات، وشبانا يلقون الحجارة.

كما واجهوا مسلحين يرتدون قمصانًا سوداء، في محاكاة لمقاتلي حماس، صارخين " إيش، إيش، مكررين الكلمة العبرية التي تعني "نار"، كذلك تدربوا على إخراج الجنود المصابين إلى خارج القرية وكيفية رصد المسلحين داخل المباني.

تتكون من 600 مبنى

و"غزة الصغيرة" هذه التي بنيت عام 2006 والمعروفة رسميًا باسم مركز التدريب الحضري، التابع للقوات البرية الإسرائيلية.، نضم 600 مبنى.

وتهدف تلك المجمعات المكونة من ثمانية طوابق فضلا عن أكواخ ومدارس، إلى إعداد الجنود الإسرائيليين على المواجهات والاشتباكات داخل الأنفاق وبين المساجد والأسواق الضيقة. كما توجد قرية مماثلة أيضا لدى الجيش الإسرائيلي في الشمال، تحاكي بلدة لبنانية.

وتكثف القوات الإسرائيلية تدريباتها في تلك "القرية" إلا أنها رغم ذلك، ستواجه "معضلة في غزة على الأرض، وفق ما يرى العديد من الخبراء.