تراند اليوم : خريطة من بتحليل صور الأقمار الصناعية تكشف المناطق المتضررة في غزة بعد القصف الإسرائيلي

صحيفة الخليج 365: قام باحثون بتحليل بيانات الأقمار الصناعية لتحديد المناطق التي تتعرض لأضرار في جميع أنحاء قطاع غزة والمناطق المحيطة به مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر الجاري.

ولفتت شبكة "سي إن إن" أن بيانات الأضرار التي لحقت بالقطاع اعتبارا من يوم 17 أكتوبر 2023.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري، قال أمس الخميس، إن الجيش الإسرائيلي سيواصل الغارات البرية على غزة في الأيام المقبلة للتحضير للمراحل التالية من الحرب ضد حماس.

وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في مؤتمر صحفي، الخميس، بأنه "سيكون هناك المزيد".

وجاءت تعليقات غالانت مطابقة لخطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأربعاء، والذي قال خلاله إن إسرائيل "تمطر حماس بالنار" و"تستعد لتوغل بري".