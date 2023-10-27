شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الوداد يستفز الأهلي بعد تخطي عقبة إنيمبا بالدوري الأفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص نجم وقائد الوداد يحيي جبران، نجم نادي الوداد، علي توجيه تحدي صريح لجميع الفرق المشاركة في النسخة الأولي من الدوري الأفريقي في البطولة المقامة حاليا بنظام الذهاب والعودة وخروج المغلوب.

حيث أكد اللاعب عقب تخطي الوداد عقبة إنيمبا أن فريق الوداد سينافس بشكل قوي علي تحقيق هذا اللقب وأنه لا يخشي مواجهة أي فريق في سبيل تحقيق الفريق الودادي اللقب الأفريقي الجديد.

وأضاف:" جميع الفرق المشاركة في البطولة قوية للغاية، ولكن نحن الوداد خلقنا من أجل المنافسة وتحقيق الألقاب والبطولات، لذلك نحن جاهزين لمواجهة أي فريق.

الجدير بالذكر أن الوداد تمكن من تخطي عقبة إنيمبا بعد الفوز عليه ذهابا وإيابا بنتيجة 4/0 في مجوع اللقائين، ليحجز مقعده بشكل واضح في المربع الذهبي.

موعد مباراة الوداد والترجي

هذا ومن المقرر أن يلاقي الوداد نظيره الترجي يوم الأحد القادم، ضمن منافسات ذهاب الدور قبل النهائي من الدوري الأفريقي، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.